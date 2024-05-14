以祝福的心情參加！張善政將出席520：盼中央多支持桃園建設

記者沈繼昌／桃園報導

針對520總統就職典禮，桃園市長張善政今（14）日出席市政總質詢議程前受訪時表示，將出席520總統就職典禮，將帶著「不分藍綠，好好做事」精神去向賴清德總統祝賀，希望520能代表桃園所有的市民去向他祝賀，也希望桃園在未來諸多的建設上面，中央能夠多多支持，以祝福的心情去參加。

▲張善政今天出席市議會市政總質議程前受訪表示，將出席520總統就職典禮，左為議長邱奕勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午出席市議會市政總質詢議程，在議長邱奕勝陪同下受訪。目前國民黨籍六都市長，包括台中市長盧秀燕、桃園市長張善政都確認出席。

張善政指出，日前有接到總統府邀請電話，由於520當天與市政總質詢撞期，特別請教議長邱奕勝如何兼顧兩邊，並協調當天排定總質詢的4位議員黃家齊、劉曾玉春、蘇偉恩、王仙蓮，其中黃家齊更改總質詢時間，另3位議員則說可由副市長代為備詢。

張善政也提及，當你看到地震震垮的房子瓦礫堆底下有一個民眾時候，你不會去想他當初投票是投給藍的還是綠的；你看到一個民眾在瓦礫堆旁邊哭，要你趕快把他瓦礫堆裡面的家人救出來的時候也一樣，你不會想他當初投票給藍的還是綠的，只會一心想要趕快幫他們解除這些痛苦。

張善政回憶，擔任行政院副院長到院長期間跟賴清德，當時的市長配合，從登革熱、霸王寒流到0206地震，我說我們是「難兄難弟」，今天我們中央與地方的角色互換，所以很希望帶著「不分藍綠，好好做事」的精神去向他祝賀，希望520能代表桃園所有的市民去向他祝賀，也希望桃園在未來諸多的建設上面，中央能夠多多支持，以祝福的心情去參加就職典禮。

議長邱奕勝也強調，針對市長出席520總統就職，我特別要感謝在520當天有登記質詢的4位議員，包括一位民進黨黃家齊議員，他已經更改質詢時間，另外市議員劉曾玉春、王仙蓮及蘇偉恩，他們認為市長去參加520，可為桃園市市民爭取更多福祉回來，也是一件好事，所以他們也特別通融，希望張市長能夠到總統府去參加總統就職典禮，議會的質詢，開會沒有改變。