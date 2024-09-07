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柯文哲新竹老家遭貼看板上銬照　「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

由 @ppoq888 發佈
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文／中央社

前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，疑有民眾將他遭上銬照片貼在位在新竹市的柯媽何瑞英家門口，甚至將寫著「教養出貪污犯柯文哲」的紙板放在門外地上，有網友認為此行為有點過了。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，日前經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，台北地方法院昨天再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見。

柯文哲昨天被上銬走上囚車畫面震撼民眾黨公職，中央社記者嘗試致電柯文哲母親何瑞英，電話均無人接聽。

1名網友今天網路社群平台Threads以「挖，有點過了」為題分享1張照片，內容為疑似柯位在新竹市的老家、柯文哲父母住處，遭人貼了1張柯文哲遭上銬照片，地上則擺放寫著「新竹地方媽媽之恥何瑞英，教養出貪污犯柯文哲」的紙板。

這篇串文引發熱議，有網友留言稱柯文哲已是成年人，不應牽拖家人，認為此行為有點超過了。但有網友說，柯媽驕傲兒子念台大、在台大醫院當醫生，兒子是台北市長、民眾黨主席，認為「這只是迴力鏢而已。」

由於柯文哲目前遭羈押，外界關注柯文哲父母的心情。民眾黨立委林國成今天表示，柯媽何瑞英心情不平，但很堅強，柯爸柯承發目前住院中、身體狀況非常不理想，又遇到柯文哲司法打壓、家人身體病痛，這是雙重打擊，希望大家將心比心。

 
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