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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民眾黨全黨挺柯文哲戰清白　選代理黨主席關鍵時機點曝

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭北院裁定羈押，上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見、移送土城台北看守所，至今邁入第3天。柯之前因政治獻金案已請假3個月，俟檢調發動搜索柯文哲住家後，民眾黨遂組成中央緊急應變小組確保黨務運作正常，不過黨內仍有聲音認為應盡快選出代理黨主席；但據了解，目前黨內仍維持「挺柯戰清白」基調，真正要討論代理黨主席的議題，應該會是在柯文哲面臨檢調起訴之際，且若沒有明確嚴重違法情事，黨應不會貿然對柯以黨紀開鍘。

柯文哲被收押是民眾黨創黨以來最大危機，雖然黨內隨即成立中央緊急應變小組維持黨務運作，但對於是否要選出代理黨主席，黨內各方意見都有，黨外也有好事者見縫插針者，甚至暗酸此時正是民眾黨擺脫一人政黨的時機，所以外界都好奇民眾黨如何邁出下一步。

▲▼民眾黨應變小組會後記者會 周榆修 黃國昌 李偉華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）

擔任應變小組共同召集人的黃國昌昨表示，中央緊急應變小組開會都採共識決，沒有動用過表決，共同召集人林富男因人在高雄，常是透過視訊與會，另一位召集人、中評會主委李偉華則主要回應中評會事務；至於其他決議事項，則是在會議結束後共同推舉他，由他代表說明。

黃國昌也提到，中央緊急應變小組持續運作，黨務由秘書長周榆修負責繼續推動，不會受到任何影響，「現階段不會有代理黨主席的問題」。

▲▼民眾黨立委黃國昌5日結束緊急應變小組會議後離開中央黨部。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

黨內人士直言，沒有討論代理黨主席一事的原因很簡單，「主席是請假，不是請辭」，目前只是請假的時候被羈押，所以現階段就是全黨支持柯文哲戰清白，沒有、也不需要討論代理黨主席一事。

但黨內人士也不諱言，最壞的狀況是，數月後萬一柯文哲被起訴，代理黨主席便成了民眾黨難以迴避的課題。然而即便走到起訴的關鍵點，是否真的要祭出黨規處理柯文哲，也要看起訴的理由，若檢方的證據依舊薄弱，無法具體說服、打擊民眾黨的支持者認知到「柯文哲真的貪污」，黨內或許可以基於對司法的不信任，暫緩中評會討論、再從長計議。

黨內人士說，白話來講，若檢調沒有進一步的新事證，僅是以「心證」佔主要判定基準的圖利罪起訴柯文哲的話，黨中央或許都未必要真的處理柯。但如果檢方的事證相當明確，且可以進一步以貪污罪名定罪柯文哲的話，那勢必就擋不住，一定要依照黨內規定處理柯文哲，以昭公信。該人士說，以涉詐助理費被依貪污罪起訴的前新竹市長高虹安案例來看，高是在被起訴後旋遭黨內停權，「若柯文哲真是因為涉犯貪污罪被起訴，就是被停權處分」，屆時他也不得不交出主席職務。

事實上，目前民眾黨根本未脫「一人政黨」格局，尚未成長到能與柯文哲做切割的規模。現實面來看，民眾黨的黨公職以基層民代、議員佔多數，不具有全國性的話語權；而在立法院，也僅有不分區立委而沒有靠實力打出一片天的區域立委，是靠著柯文哲的高聲量才有這8席。

有黨內高層也坦言，現在這個政黨的領袖正陷入政治追殺風暴中，就黨的立場不可能貿然做出「一腳踢開」的舉動。而黨務方面，黨內也早早成立緊急應變小組，採用集體領導的方式，確保黨務在這個非常時期能安然運作。

黨內高層形容，目前柯文哲仍在帶領民眾黨開闢道路，「現在就把他踢掉，路會開不下去」，必須把他留在開路的道路上；至於要讓柯領導、開路到什麼時候？該人士說，至少，要到團隊有一次真正意義上的勝選，哪怕只是地方選舉，「只要一次，柯文哲才能慢慢退到二線」。

★未經判決確定，應視為無罪

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