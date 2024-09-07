柯文哲進土城！全身脫光檢查不是最慘　更生人曝慘痛經歷

▲前台北市長柯文哲（5）日遭地院裁定羈押禁見。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因身陷京華城容積率弊案，5日遭台北地方法院重開羈押庭裁定羈押禁見，之後搭乘專車於晚間6點半左右抵達位於土城的台北看守所。根據監獄行刑法規定，「受刑人、被告入監所時，全身衣物需脫光 進行安檢」。一名更生人小維（化名）接受中時《新聞歸剛欸》訪問，不僅透露被告入所羈押日常，還表示「1狀況」會讓真有涉案的被告難以忍受，只想趕緊認罪交保出去。

根據《中時新聞網》報導，被告、受刑人入監所時，依照《監獄行刑法》第14條內容，監所管理員要先進行安檢，包括身上有無刺青、入珠狀況、數量，及身體、手腳是否正常外，還要全身脫光，並要扒開肛門、彎腰、咳嗽的動作，確認是否夾帶毒品或其他違禁品。

而被告會被羈押關在3人房，吃喝拉撒睡都在裡面，並只能在舍房走廊運動。由於民眾黨主席柯文哲身分特殊，小維透露，「一般來講，不會讓他和暴力犯或情緒不好的人關一起，同房通常是涉及詐騙或金融類相關案件被告」。

被問到「名人入監後，監所管理員會被『特別交代』嗎？」小維對此表示：「會觀察他的生活作息，與同房被告的互動，畢竟身分地位不同，擔心身體狀況或是否被欺負等狀況」。

提到「羈押在舍房裡能做什麼？」小維則表示，其實白天看自己想幹嘛，看書、看天空發呆或打坐懺悔都可以，只不過「還不到睡覺時間是不可以躺下的」。小維還透露，監方除了每天提供三餐外，並不會特別禁止被告人的飲食：「就看被告想吃什麼，水果、餅乾、零食等，花錢自己購買就可以」。

不過小維坦言，長時間被羈押禁見，一般人的心理狀態都不會太好：「抗壓性不夠的人就會受不了，容易情緒起伏不定、寢食難安」。他指出尤其現在天氣炎熱，監所舍房會非常熱，「很多人進去身心壓力大、適應力不良，若被告真的沒有涉案也不會認罪，但若有涉案的被告，想提早交保出去，他一定會提早認罪」。

延伸閱讀

▸ 正妹晾衣服「下秒內褲被風吹走」 竟掉在陌生男頭上

▸ 高國豪怒噴「高家有妳丟臉可悲」 大嫂公開私訊對話：哥哥女友哪位你沒約過？

▸ 快訊／麻豆監理站代辦員「水泥車前拆車牌」 遭駕駛輾過腦漿溢出慘死