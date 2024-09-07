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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拍桌！他怒嗆小草周日敢出來嗎？　「要你們上街頭藉口一大堆」

▲民眾黨組織部副主任林昭印拍桌嗆小草。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲民眾黨組織部副主任林昭印拍桌嗆小草「要你們上街頭藉口一大堆」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨發出小草集合令，8日晚間將於立法院前的濟南路，舉辦挺柯文哲對抗綠色新黨國活動。然而，組織部副主任林昭印昨（6日）突然在《民眾之聲》直播中，拍桌怒嗆小草，「真的叫你們上街頭，一下出國、一下要上班，藉口一大堆，那今天叫你上街頭了，禮拜天你會出來嗎？你敢出來嗎？今天叫你出來啊！」林昭印隨即也坦言，自己很氣憤，他很不諒解，為什麼民眾黨今天會走到這個地步。

林昭印在《民眾之聲》提到，禮拜天要召集大家上街頭，他覺得鷹派的聲音非常大，最近直播也有很多直播主在那邊叫囂，民眾黨承受很大的壓力，大家平常在網路上很多的留言。

林昭印透露，網路上的留言他都有看，但他認為，必須要問大家一句，「真的叫你們上街頭，一下出國、一下要上班，藉口一大堆」。

孰料，也許因為壓力，導致情緒翻湧，林昭印突然拍桌，並怒問，「那今天叫你上街頭了，禮拜天你會出來嗎？你敢出來嗎？今天叫你出來啊！」

林昭印坦言，他很氣憤，而且最氣的可能就是他，他很不諒解，為什麼民眾黨今天會走到這個地步，但是就像黃國昌講的，「我們要共同承擔」。

為此，林昭印強調，現在要勇敢地站出來講，所以，如果這一次再不站出來，不要以為說，下次不會輪到國民黨，下次不會輪到其他人，任何一個市長，誰沒有蓋過任何大型建築嗎？

最後，林昭印無奈表示，他已不想多講，禮拜天沒有出來，就不要在那邊講那些話，並呼籲小草，「禮拜天晚上給我出來」。

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