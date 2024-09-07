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柯文哲「小沈1500」遭疑！游淑慧：天下第一檢變天下第一大嘴巴

▲▼國民黨台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

記者閔文昱／台北報導

京華城案持續延燒，有媒體報導，檢廉在民眾黨主席柯文哲家找到關鍵USB，裡頭表格記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發外界質疑是否為柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元的證據。對此，台北市議員游淑慧表示，現在「天下第一檢」已經快被認為「天下第一大嘴巴」，北檢應該好好檢討。

游淑慧今（7日）在臉書發文表示，北檢應該進行內部調查、好好檢討，有什麼證據、有什麼掌握，羈押庭可以提，未來起訴書可以提，但若不是可以光明正大、依法揭露的證據，就不要偷偷摸摸的讓媒體放話，事後又不敢承認，「現在『天下第一檢』已經快被認為『天下第一大嘴巴』值得嗎？」

游淑慧強調，若司法若不守程序正義，那本身也是一種違法，而最後被凌遲的將是北檢自己的名譽，「面子別人給的，臉自己丟的，要爭氣點。」

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲檢調偵辦京華城案，北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

另外，游淑慧昨（6日）也在政論節目《關鍵時刻》指出，這筆記錄究竟是時間、金錢，還是只是說「小沈欠他1500元」，外界都還不知道，因此別太快上車，可能裡面還有跟科技大老的時間，或是科技業老闆都欠柯幾千元。

游淑慧坦言，最讓她感到驚訝的是，倘若檢方手中有這些能一槍斃命的東西，「為何要在這時候流出給媒體？這是否要讓有心人感到害怕？會不會有科技業大老看到資料被外流後怕得要死，想說這些資料究竟是如何流出的？」

游淑慧表示，柯文哲和沈慶京是此案中「惟二」不可能轉汙點證人的人，由於收賄和行賄的罪刑相對較重，檢調希望能策反更多犯罪行為較輕的人把主犯供出來，希望有更多證人跳出來交代，或是怕被牽連的人自己出來說明。一旦檢方有意無意放消息，某些人就會心慌，一慌就容易做錯事，恐會開始傳訊息或打電話，只要有這些動作出現，檢方就有破口可以突破了。

● 未經判決確定，應視為無罪

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