　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲昔憂「我是對的沒人敢反駁恐出事」　黃揚明嘆：如今一語成讖

▲政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲媒體人黃揚明。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲5日因京華城弊案遭收押禁見。對此，媒體人黃揚明指出，柯文哲在2014年的專訪曾說，預防出事的方式，是把敢講實話的人放在身邊，而那個人就是蔡壁如，黃揚明感嘆，對比現下的景況，目前發生違法爭議的市政案件，幾乎都是蔡壁如離開市府後發生，當年的專訪也算是一語成讖。

黃揚明提到，柯文哲被羈押禁見那天，有位媒體業前輩貼出昔日整版的柯文哲專訪圖片，內容是10年前，也就是2014年12月，柯文哲當選台北市長就職前半個月接受平面媒體的專訪，而，黃揚明也是當時採訪團隊的成員之一。

黃揚明指出，這篇專訪提及：「柯文哲坦言，兩年後他可能會出事，因為剛開始是政治素人，還會有學習態度，等到對市政議題熟稔，『因為我都是對的』，沒有人敢反駁，所以擔心再也聽不到實話。」

此外，黃揚明進一步指出，當時柯文哲說，預防出事的方式，除了得每天反省外，就是把敢講實話的人放在身邊，那個人就是蔡壁如。

現在回頭看這個專訪，黃揚明認為，雖然柯文哲沒在就職後的2年後就出事，但目前發生違法爭議的市政案件，幾乎都是蔡壁如離開市府後發生，也算是一語成讖吧！

★未經判決確定，應推定無罪

ET快訊
拍桌！他怒嗆小草敢出來嗎　「要你們上街頭藉口一大堆」
誤發2倍薪水！　還有40多萬未追回
LINE「15款免費貼圖」來了！最久能用到年底
Joeman「騙出車手面交」！逮人畫面曝　網嚇：企劃太猛
獨／國5隧道前「工作車衝出路肩」險撞　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

拍桌！他怒嗆小草周日敢出來嗎？　「要你們上街頭藉口一大堆」

日本對賴清德「心有餘悸」？　總統府駁：報導憑空臆測

憂明年徵碳費恐影響企業競爭力　藍委：別肥了政府瘦了百姓

柯文哲昔憂「我是對的沒人敢反駁恐出事」　他嘆：如今一語成讖

藍委爆編31萬預算赴日考察黑熊　監院：近年調查案件不少與保育相關

柯文哲政治偶像幻滅！　苗博雅：台灣邁向更成熟公民社會

快訊／郵局重複撥薪3.8億讓破萬國軍「領雙倍」　國防部回應了

改名線上就可以！　內政部：「未滿14歲者」法定代理人可上網申辦

柯文哲新竹老家被貼教出貪汙犯　綠委轟：停止騷擾家人的丟臉行徑！

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

拍桌！他怒嗆小草周日敢出來嗎？　「要你們上街頭藉口一大堆」

日本對賴清德「心有餘悸」？　總統府駁：報導憑空臆測

憂明年徵碳費恐影響企業競爭力　藍委：別肥了政府瘦了百姓

柯文哲昔憂「我是對的沒人敢反駁恐出事」　他嘆：如今一語成讖

藍委爆編31萬預算赴日考察黑熊　監院：近年調查案件不少與保育相關

柯文哲政治偶像幻滅！　苗博雅：台灣邁向更成熟公民社會

快訊／郵局重複撥薪3.8億讓破萬國軍「領雙倍」　國防部回應了

改名線上就可以！　內政部：「未滿14歲者」法定代理人可上網申辦

柯文哲新竹老家被貼教出貪汙犯　綠委轟：停止騷擾家人的丟臉行徑！

超市傳將倒閉？民眾擁進店內拆包裝開吃　店員嘆：一片狼藉

嘻小瓜韓國搭小黃「被收3倍車資」！　不爽大罵：為什麼不老實賺錢？

被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

台中小草集結北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

柯文哲寫「1500沈慶京」　郭正亮解讀含意

蔡正元：柯文哲這次很奇怪「罪狀是羅織的」

媒體人：讓柯文哲一刀斃命鐵證　不是「小沈1500」

「柯文哲被押」國民黨鬧分歧　趙少康：綠弊案欠辦

快訊／郵局重複撥薪3.8億讓破萬國軍「領雙倍」　國防部回應了

傳白營創黨大老擬推黃國昌暫代主席

柯文哲新竹老家被貼教出貪汙犯　綠委轟：停止騷擾家人的丟臉行徑！

柯文哲昔憂「我是對的沒人敢反駁恐出事」　他嘆：如今一語成讖

她轟民眾黨情勒群眾　勸：「不明資產透明化」才是解藥

市府急轉彎重新評估　陳其邁親曝原因

京華城寄律師函恐嚇　都發局長回應

更多熱門

相關新聞

柯文哲進土城！全身脫光檢查不是最慘　更生人曝慘痛經歷

柯文哲進土城！全身脫光檢查不是最慘　更生人曝慘痛經歷

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因身陷京華城容積率弊案，5日遭台北地方法院重開羈押庭裁定羈押禁見，之後搭乘專車於晚間6點半左右抵達位於土城的台北看守所。根據監獄行刑法規定，「受刑人、被告入監所時，全身衣物需脫光 進行安檢」。一名更生人小維（化名）接受中時《新聞歸剛欸》訪問，不僅透露被告入所羈押日常，還表示「1狀況」會讓真有涉案的被告難以忍受，只想趕緊認罪交保出去。

即／柯文哲老家貼大字報「教出貪汙犯」！已通知1女到案

即／柯文哲老家貼大字報「教出貪汙犯」！已通知1女到案

柯文哲政治偶像幻滅！　苗博雅：台灣邁向更成熟公民社會

柯文哲政治偶像幻滅！　苗博雅：台灣邁向更成熟公民社會

退而不休！法界老將郭棋湧　當律師展開斜槓人生

退而不休！法界老將郭棋湧　當律師展開斜槓人生

柯文哲新竹老家被貼教出貪汙犯　綠委轟：停止騷擾家人的丟臉行徑！

柯文哲新竹老家被貼教出貪汙犯　綠委轟：停止騷擾家人的丟臉行徑！

關鍵字：

柯文哲黃揚明蔡壁如

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

泌尿科醫師

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面