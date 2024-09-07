柯文哲昔憂「我是對的沒人敢反駁恐出事」　他嘆：如今一語成讖

▲媒體人黃揚明。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲5日因京華城弊案遭收押禁見。對此，媒體人黃揚明指出，柯文哲在2014年的專訪曾說，預防出事的方式，是把敢講實話的人放在身邊，而那個人就是蔡壁如，黃揚明感嘆，對比現下的景況，目前發生違法爭議的市政案件，幾乎都是蔡壁如離開市府後發生，當年的專訪也算是一語成讖。

黃揚明提到，柯文哲被羈押禁見那天，有位媒體業前輩貼出昔日整版的柯文哲專訪圖片，內容是10年前，也就是2014年12月，柯文哲當選台北市長就職前半個月接受平面媒體的專訪，而，黃揚明也是當時採訪團隊的成員之一。

黃揚明指出，這篇專訪提及：「柯文哲坦言，兩年後他可能會出事，因為剛開始是政治素人，還會有學習態度，等到對市政議題熟稔，『因為我都是對的』，沒有人敢反駁，所以擔心再也聽不到實話。」

此外，黃揚明進一步指出，當時柯文哲說，預防出事的方式，除了得每天反省外，就是把敢講實話的人放在身邊，那個人就是蔡壁如。

現在回頭看這個專訪，黃揚明認為，雖然柯文哲沒在就職後的2年後就出事，但目前發生違法爭議的市政案件，幾乎都是蔡壁如離開市府後發生，也算是一語成讖吧！

★未經判決確定，應推定無罪