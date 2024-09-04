全力固樑！　朱立倫要賴清德發聲定調「罷免謝國樑到此為止」

▲朱立倫認為，賴清德該讓罷免謝國樑一案到此為止。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免投票案將於10月13日投票，國民黨大咖、基層輪番動員赴基隆聲援謝國樑，意在催出反罷免投票率。國民黨主席朱立倫今（4日）出席中常會時，也對總統、民進黨主席賴清德喊話，應該要站出來呼籲罷免到此為止，還給基隆市民一個幸福安定的城市。

中選會宣布成案後，國民黨隨即發動文宣戰，每周都於黨中央召開記者會，揭露2階段連署中選會無視行政倫理介入基隆罷免的幕後真相，要基隆市民站出來投下不同意票「反惡罷」，並質疑前基隆市長林右昌任內官員收賄遭起訴，「罷樑」的正當性已然失效。

除了文宣戰，黨內大咖、立委和北部議員們每周末也都輪番赴基隆「固樑」，包括國民黨前主席洪秀柱、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政皆以行動相挺謝國樑，不僅號召市民出門投下不同意罷免票，更是為謝國樑拉高聲量及曝光。

朱立倫今日也強調，國民黨在這時必須全力號召基隆市民，站出來投下不同意罷免，這個過程相當辛苦，若大家不站出來表達意見，很可能讓25％（同意罷免）的人得逞，所以他們一定要發揮力量，號召所有基隆市民投下不同意罷免票。

朱立倫並再次呼籲賴清德，對於台灣的民主政治，如果用罷免手段來對付一位認真努力的市長，是台灣民主的倒退，所以希望民進黨朋友，甚至賴清德出來呼籲，罷免到此為止，好好回歸基隆市政。