柯文哲今預錄影片喊「照顧好自己」　民眾黨：想在適當時機跟小草說話

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，今(5日)被北院裁定羈押禁見，民眾黨於晚間7時15分左右發布柯文哲事先預錄的影片。民眾黨發言人吳怡萱表示，此影片為柯文哲今早預錄，主要是柯文哲希望在適當時機跟支持者說說話，並非因為晚上的事情。

柯文哲被裁定羈押禁見後，民眾黨於晚間7時15分公布柯文哲影片，內容是柯文哲說「我知道大家都非常關心我的狀況，不好意思讓大家擔心了，其實你們照顧好自己，就是對我最好的幫忙，請大家認真過每一天、快樂過每一天，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力」。

而民眾黨緊急應變小組也隨即在黨中央開會，吳怡萱約於晚間8時45分離開黨中央，被問到該影片是否為柯文哲今天預先錄製？吳怡萱證實，「對，今天早上錄的」。

媒體追問，這是否代表柯文哲原本覺得羈押庭不樂觀？吳怡萱指出，其實這幾天一直收到非常多小草的反應，對於小草跟支持者焦慮情緒，一直都非常能理解，而柯文哲也希望在適當時機跟支持者們說說話，不是因為晚上的事，而是柯本來就看到很多支持者心聲，所以想跟小草們說。

吳怡萱強調，現在既然是這樣，就全黨一心、支持柯文哲捍衛清白，也希望小草在這段時間繼續努力過好每一天。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）