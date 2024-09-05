柯文哲提抗告的天賜良機！　媒體人揪「北院裁定有一個Bug」

▲▼柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭檢方聲押禁見後，獲台北地方法院裁定無保請回。台北地檢署抗告成功，高等法院裁定發回更裁，北院於下午2點重開羈押庭。庭訊2.5小時後結果出爐，法官裁定柯文哲收押禁見。晚間6時30分許，柯文哲送抵台北看守所。不過，資深媒體人黃揚明直指「北院裁定有一個小Bug」，認為這點是柯文哲律師團「提抗告的天賜良機」。

針對北院裁定，黃揚明今晚在臉書發文指出，「北院裁定有一個小Bug」。他解釋，基本上，目前外界及北院初次裁定對北市府給京華城的「違法」容積，是都委會通過的容積獎勵20％（560%→672％），而不是最終的容積獎勵20％加上京華城自購的容積轉移30％，合計共增50％的容積率全數違法（560％→840％）。

黃揚明引述媒體報導：「如果以京華城改建的京華廣場來計算，京華廣場基地面積約4986坪，原先560%容積率，若不加計其他獎勵，可蓋樓地板約27,900坪，提高到840%後，可蓋到約41,800坪，多出約13,000坪，若一坪賣200萬元，金額超過200億元。」黃揚明解釋，也就是說，超過200億元的利益，是針對560％→840％的這一塊來估算。

他進一步指出，然而，因為北院今天裁定中提及「致使共犯沈OO之京華城一案，獲不法利益二百餘億元」、「因本案為貪污犯行，造成共犯沈OO在京華城一案即獲有二百餘億元之不法利益」。可見法官是認為整個容積增加都是「不法利益」。

黃揚明表示，法院對於這一裁決的認定，對柯文哲律師團而言，是提抗告的天賜良機。

除此之外，黃揚明也感嘆，「任何第一次進入看守所的人，絕對都是『不想再一次』的痛苦經歷。」他進一步描述，「『全身脫光被檢查身體』、『缺乏自由』、『無聊』、『熱』、『毫無隱私』、『環境不乾淨』等等，這些都會讓人感到極度不適。」

黃揚明指出，對於一個一輩子被父母視為珍寶、考上台大醫科、從醫、被稱名醫，並轉戰政壇衝擊藍綠生態的菁英而言，進入看守所的日子，應該會成為他這輩子心情的重大轉折。

最後，黃揚明感嘆，「柯文哲人生的最大挫折，已經落在他的面前」，這猶如被壓在五指山下的孫悟空，動彈不得。