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花光千萬存款！婦和養老院簽約「住到離世」　竟收驅逐通知討百萬

老婦花千萬存款簽「終身合約」住養老院　96歲竟收到驅逐通知：再付333萬

▲美國96歲老婦花光千萬存款住養老院，簽下終身合約，卻在近期面臨被驅逐的狀況。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

有些人晚年選擇住養老院，但真的有保障嗎？最近美國一名96歲老婦雅克絲（Jean Jacques）投訴，她22年前與養老院簽下終身合約，保障她能在養老院住到離世，這段期間她將千萬存款花光；怎料，養老院遭收購後，新負責人不承認雅克絲的終身合約，還要她再繳百萬鉅款，不然要將她驅逐。

根據外媒《紐約郵報》報導，美國一名老婦雅克絲在2002年、她74歲時，與加州內華達衛理公會之家簽訂終身合約，合約中表明雅克絲一次性支付25萬美元（約新台幣758萬元）頭期款，每個月再支付5千美元（約新台幣15萬元）月租，直到她用完她的存款；合約中保證雅克絲能在加州太平洋森林市的森林山丘莊園養老院安享晚年，住到她離世。

雅克絲自74歲入住養老院，22年期間她的千萬存款早已用光，之後都靠著政府每個月的社會安全金生活，同時繼續住在養老院；不過雅克絲沒料到，自己活得比養老院還久，因為加州內華達衛理公會之家在2022宣告破產，養老院由太平洋森林老人生活接手。

令雅克絲最錯愕的是，太平洋森林老人生活今年8月寄給雅克絲「驅逐通知」，內容寫到，雅克絲必須在3天內繳交11萬美元（約新台幣333萬元），否則會將她趕出養老院。對此，雅克絲認為自己已經96歲，22年前簽約砸錢就是想好好度過餘生，現在竟面臨流落街頭的狀況。

所幸在雅克絲向媒體揭發太平洋森林老人生活的惡行，當地長者聯盟已出面解決，指出驅逐通知並未受到監管單位社區照護許可部門核准，雅克絲不用搬走；且長者聯盟也介入協調，避免96歲的雅克絲流落街頭。

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