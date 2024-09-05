他嫌「迪卡儂後背包不好看」！釣出小編7字回應　萬人秒給安慰

▲迪卡儂後背包主打多功能耐用，深受不少人青睞。（圖／迪卡儂臉書）

圖文／CTWANT

一名男網友近日在社群發問，尋求網友好看的後背包，有人推薦他法國運動用品「迪卡儂」的後背包不錯，遭到原PO打槍「我要好看的」，卻意外釣出迪卡儂小編回應，直呼「你這樣有點傷人」，吸引萬人朝聖。

一名網友近日在Threads上發問，「公館哪裡有賣好看的後背包嗎？」不少網友熱心回應，「蝦皮店到店」、「對不起我不是公館的，但推NET有很多好看的手提包」、「北臉後背包都蠻好看的。」其中一名網友回答「機能性的感覺去迪卡儂比較快」，遭原PO打槍「我要好看的」還附上無言的表情符號。

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沒想到，原PO的回應被迪卡儂小編看到並留言「你這樣有點傷人」，還附上與原PO一樣的表情符號，短短7個字，吸引上萬人朝聖按讚，網友們群起安慰迪卡儂，「只有迪卡儂受傷的世界完成了」、「迪卡儂裡什麼都有賣，就是沒有賣設計感」、「迪卡儂表示給你好看」、「廸卡儂別傷心上次我穿你們的褲子去健身房，被誇獎很好看」、「卡儂不哭，你們家的背包很實用啊。」

▲網友發問釣出迪卡儂小編回應。（圖／Threads）

原PO見狀趕緊道歉「對不起，我不是這個意思」，隨即秀出在迪卡儂購買的帽子，「為了不被告，趕快亮出我在迪卡儂買的登山帽。」網友看到後笑說，「來不及了，您的存證信函已在路上」、「確定不是趕快跑去隨便買一頂來拍照嗎」、「這挽救我覺得可以。」

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