川普賀錦麗辯論規則出爐！麥克風靜音防插嘴　不可帶筆記

▲共和黨總統候選人川普（左）與民主黨總統候選人賀錦麗（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選最新一場電視辯論10日登場，由共和黨總統候選人川普對上民主黨總統候選人賀錦麗，這將是兩人首度面對面辯論。如今美國廣播公司新聞網（ABC News）公布辯論規則，大多數沿用先前拜登與川普的規定，時長90分鐘，現場沒有觀眾，不允許拿道具、預先寫好的筆記，辯論台只有1支筆、1張紙以及1瓶水，麥克風只有輪到發言時才有聲音。

這場電視辯論在費城國家憲法中心（National Constitution Center）舉行，由繆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）主持，負責90分鐘辯論期間的所有提問，中間會有2次廣告，在廣告期間，雙方競選陣營工作人員不得與候選人互動。麥克風只會在輪到發言候選人時開啟，此時另一方麥克風將處於靜音狀態。

依據9月3日拋硬幣決定的講台站位與結語順序，川普選擇最後發表結語，賀錦麗選擇站在左側舞台。整場辯論只能由主持人提問，候選人有2分鐘答題、2分鐘反駁的時間，以及額外1分鐘進行追問、澄清或是回應。另外，候選人的辯論台上不得有任何道具或是預先寫好的筆記，但可以擁有1支筆、1張紙以及1瓶水。