彰化小姊姊搶救197天離世　醫不捨嘆：離開也是一種解脫

▲彰化伸港鄉陳家小姊姊5日清晨過世。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

彰化伸港鄉陳家小姊妹2月被無照駕駛撞飛，2人搶救至今197天，10歲的姊姊今（5）日清晨因神經衰竭過世。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，小姊姊的病情非常嚴重，硬救回來家人也要照顧一輩子，這樣的人生更苦，感嘆說「離開也是一種解脫」。網友也附和感性說道，「放手也是一種祝福」。

蘇一峰今日在臉書發文表示，半年前他就根據小姊姊的狀況進行推估，認為就算硬把小姊姊救回來，也會成為一輩子的胸腔科病人，需要插管氣切臥床使用呼吸器，一輩子需要家人照顧，感嘆說「這樣的人生其實更痛苦，離開也是一種解脫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言「R.I.P小姊姊一路好走」、「放手也是一種祝福」、「兩難的抉擇！保也不是，不保也不是」、「硬救回來，對小妹妹來說，想必也不是最好的結果吧」、「真的離開也許是種解脫」、「無論對當事人還是家屬來說，生死之間的拉鋸都是最辛苦的」。

延伸閱讀

▸ 德德18歲了！成年禮帥照連發 迷妹們暴動：我在戶政等你

▸ 彰化遭撞10歲小姊姊離世 弟弟淚訴：才夢到跟我說快回家了

▸ 曖昧男約U2看電影！妹子被摸怒了「要摸還AA」 全場愣住：在賣身？