雨彈越來越多「從南下到北」　新熱帶低壓生成時間曝

▲明（6日）南部、東半部整天有局部短暫陣雨。（圖／資料照片）

記者蔡亞樺／台北報導

目前雙颱「摩羯」、「麗琵」在西北太平洋上，中央氣象署預估，對台灣皆無直接影響，但台灣近期水氣多，明（6日）南部、東半部整天有局部短暫陣雨，周末環境轉為偏北風，北部、東半部有局部短暫陣雨，目前台灣東方海面有個低氣壓，最快周末可能發展為熱帶性低氣壓，是否增強為颱風有待觀察。

氣象署預報員張竣堯指出，強颱「摩羯」今下午位置鵝鑾鼻西南西方660公里海面上，未來向西轉西北西方向往海南島前進，預計明晚到後天通過海南島，有機會登陸。

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他說，摩羯颱風對台灣雖沒直接影響，間接造成南部沿海、澎湖、蘭嶼綠島有長浪發生，持續到周末。下午生成的麗琵颱風，未來路徑往北轉東北方向移動，但其所在環境不利於發展，很快時間就會變性為溫帶氣旋，對台日的天氣都無影響。

▲雙颱「摩羯」、「麗琵」對台灣無直接影響。 （圖／氣象署提供）

降雨趨勢，張竣堯說，明、後天隨著摩羯颱風遠離台灣，風場從東風轉為偏南風，水氣較多，迎風面南部及東半部整天都有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部及各地山區有局部大雨，清晨中部以北也有局部降雨。

他表示，周日風向由原先偏南風轉為偏北風，迎風面北部、東半部局部短暫陣雨，其他地區有午後局部短暫雷陣雨。下周一至下周二低氣壓接近台灣，降雨範圍擴大，包括北部、宜蘭及東半部有局部短暫陣雨 其他地區多雲，留意午後雷陣雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯說，下周三、下周四仍在低壓範圍，水氣偏多，東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有短暫雷陣雨。另目前東方有個低氣壓發展，最快周末有機會發展為熱帶性低氣壓，後續是否增強為颱風，還要再觀察。