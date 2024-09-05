2024台灣文博會精彩落幕　台南三大古蹟景點人數迎新高

▲2024台灣文化創意博覽會已於9/1圓滿落幕，帶動前來台南旅遊及消費的觀光人潮，也創造可觀的周邊商機，台南三大古蹟景點人數迎新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會已於9/1圓滿落幕，活動期間，台南展區「321巷藝術聚落」以巨型「巷仔Niau」吸引全國民眾爭相拍照外，具在地特色的展間及周邊商品也吸引大批民眾排隊參觀，帶動前來台南旅遊及消費的觀光人潮，也創造可觀的周邊商機。

除了主展區外，赤崁樓配合文博會辦理期間，也同步提升園區內軟硬體設備，包含期間限定(8/23-9/1)的「夜間互動投影」，以「工地展場化」為概念，將大幅帷幕覆蓋工地鷹架，搭配前方草皮，打造出大型環景沉浸式劇場。每位參觀民眾能在廣場享受400年前曾拍打普羅民遮堡的浪濤，也能在互動式投影中，扮演飛鳥、獵人與野鹿，重返這座在17世紀作為台灣商業中心的重要城市。

赤嵌樓現場參觀遊客陳小姐表示，「透過投影布的互動遊戲，讓孩子可以自行操控體驗，穿越到過去變成獵人跟獵物，玩到欲罷不能；現場也做了海浪的投影，腳踩在上面真的有踏浪的感覺，非常新奇！」

文博會結束後，文化局也將延續相同的策展概念，邀請藝術家蔡濰任進行工程圍籬藝術化，以台南作家許丙丁《小封神》的故事為藍本，描繪述說開基靈佑宮的趙、康元帥，以及祀典大天后宮千里眼、順風耳將軍的賭局，竟引發府城境內眾神爭鬥的故事，讓遊客能在參觀赤嵌樓的同時，也能細細品味台南作家精彩的文筆，感受本土語言與鄉野傳說的幽默與魅力，預計10月初完工呈現。

此外，文昌閣全新推出常設展「尋：赤崁樓的時光故事」，也在文博會期間帶給民眾全新古蹟體驗。普羅民遮堡歷經百年風霜，建築外觀多次變換，常設展首個單元「築堡開端」，講述普羅民遮堡於十七世紀的建城緣由，並在後續政權多次移轉之間，建築用途竟從防禦堡壘轉變為觀覽樓閣與廟宇；「台閣記」則呈現普羅民遮堡在荷蘭人、清國人及日本人眼中，因在不同的時空背景下，經歷興建、拆毀及重建的過程，也將不同時期的歷史研究資料，透過建築模型呈現其差異成果。

其他古蹟景點如孔廟、安平古堡及各大景點也迎來眾多人潮，經文化局統計，文博會活動期間(8/23-9/1)參觀赤崁樓與安平古堡人次，較去年同期分別成長39.6%與146.2%，成長幅度非常可觀，凸顯台南旅遊已自疫情後復甦，逐漸迎回往昔參觀熱潮。