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快訊／台籍男子在越南遭「當街刺死」！　23歲兇嫌正面照曝光

▲▼台籍男子在越南遭「當街刺死」！　23歲兇嫌正面照曝光。（圖／翻攝自laodong）

▲台籍小吃店老闆在遭人持剪刀捅死。（圖／翻攝自laodong）

記者王佩翊／編譯

越南平陽省發生一起台灣人遭刺殺的事件，一名越南籍男子酒後跑到台灣籍被害人的店門口鬧事，台灣人上前阻止後兩人發生爭執，該名越南籍男子隨即跑回住處拿出剪刀，隨後用剪刀瘋狂攻擊台籍男子，導致被害人失血過多倒地，送院前死亡。

綜合越南媒體報導，越南順安市23歲男子Ho Tien Phong 3日晚間9時酒後在家中與家人發生爭執，情緒失控的他隨後從住處跑到64歲台灣籍男子經營的小吃店門口，企圖破壞其車輛。

▲▼台籍男子在越南遭「當街刺死」！　23歲兇嫌正面照曝光。（圖／翻攝自laodong）

▲23歲兇嫌正面照曝光。（圖／翻攝自laodong）

台籍老闆見狀立刻上前阻止兇嫌，兩人因此發生衝突，台籍男子拿出高爾夫球桿敲打酒醉男子的背部，要求其離開。沒想到Ho Tien Phong逃離後，隨即跑回住處拿起一把金屬剪刀返回小吃店門口，並狠狠地刺向被害人。

該名台灣籍男子當場倒地，路人見狀立刻上前幫助，但是被害人仍因為傷勢嚴重、失血過多，在抵達醫院前就已經死亡。

警方獲報抵達現場後，隨即將行兇的23歲男子逮捕，並帶回偵訊。根據初步調查，男子長期酗酒，且因為只知道喝酒、不好好工作，而被父親責罵。他聲稱，自己是因為被父親罵心情不好，才會情緒失控攻擊路邊停靠的車子。

 
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