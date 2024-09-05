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7-11日本麝香葡萄「最低下殺489元」　家樂福推頂級禮盒千元有找

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福將販售來自山梨縣「頂級麝香葡萄」。（圖／記者林育綾攝）

記者楊惠琪、林育綾／綜合報導

去年日本麝香葡萄盛產，台灣各大賣場引進掀起熱銷。7-ELEVEN今宣布即日起在「i划算」平台開賣多款麝香葡萄，今年因產量穩定，提供歷年來最優惠價格，單盒規格約350公克只要505元，團購優惠價最低每盒489元。此外，家樂福也陸續上架日本麝香葡萄，每盒350公克特價539元。

7-ELEVEN表示，9月9日起特別空運直送來台日本麝香葡萄，產地來自山梨縣及長野縣，嚴選水果甜度超過17度的高品質優質果種，首批限量1萬盒，無籽皮薄、果肉飽滿香甜帶有荔枝香氣，單盒重達350公克以上僅505元，團購優惠價5盒2475元、10盒4890元，最低每盒489元。

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▲7-ELEVEN開賣日本麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN日本麝香葡萄單盒350公克售價505元，10盒團購價4890元。（圖／業者提供）

7-ELEVEN另推出大串禮盒款「王的麝香葡萄禮盒」，每盒重達580公克以上，每串1185元，兩盒即可享團購價2088元，每盒只要1044元，適合中秋送禮。

台灣家樂福表示，今年從8月中旬就開始陸續上架日本麝香葡萄，產地來自日本山梨縣、長野縣、熊本縣，甜度達17度以上，規格為每盒350公克，特價539元，價格隨市場價調整。

家樂福指出，去年熱銷50噸銷量已創下通路最高，而今年預計9月至11月分批進貨，總進貨預計達53噸以上，預計成為全台最大的麝香葡萄銷售通路。

此外，家樂福也爭取販售來自日本山梨縣「頂級麝香葡萄禮盒」，果實大顆飽滿又多汁，每盒重量達600公克以上，9月4日起至9月18日特價999元，限量販售。

▲7-ELEVEN開賣日本麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN大串禮盒款「王的麝香葡萄禮盒」，每盒重達580公克以上，售價1185元，（圖／業者提供）


 

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