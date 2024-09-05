台灣外銷頂鰻回歸本土　雲林縣府攜手產商...推廣頂級鰻料理

▲中秋烤鰻魚正對味 雲縣府邀請全國民眾來雲林品嚐國產鰻魚好滋味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府、農業部漁業署及雲林縣第二鰻蝦生產合作社合作，今（5）日舉行「鰻遊雲林劍湖山Party Time！中秋鰻美味」雲林國產鰻魚行銷推廣記者會，副縣長謝淑亞、劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑、漁業署主秘繆自昌等人，邀請全國民眾來雲林品嘗國產鰻魚。

劍湖山渡假大飯店禪園餐廳主廚李鴻章現場示範「白鰻脆筍生菜包」料理，並於會現場展示及說明包含蔗燻白鰻甜筒、江戶豆皮鰻魚、避風金沙筍鰻、綜合鰻魚串燒、鰻魚臘味煲仔飯、串燒烤鰻魚鮮食蔬、古坑咖啡燻烤鰻魚、威靈頓起酥鰻魚捲、烤鰻魚百花千層蛋及劍湖山摩天輪鰻魚等精緻鰻魚料理。

總經理曾慶欑表示，劍湖山渡假大飯店以實際行動採購國產鰻魚，推出具地方特色又與眾不同的美味鰻魚特色料理，台灣外銷日本等級的國產白鰻，還有許多不同的料理手法。推薦民眾吃鰻免出國，在台灣即可享受外銷頂級的國產鰻魚，嚐到鰻滿健康和元氣的幸福滋味。

▲中秋烤鰻魚正對味 雲縣府邀請全國民眾來雲林品嚐國產鰻魚好滋味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業部漁業署主任秘書繆自昌表示，台灣鰻魚幾10年來90%以上都外銷到日本去，吃鰻魚的文化從日本推廣出來，日本有土用丑日吃鰻魚補體力又消暑的習慣，現在要推廣回台灣；雲林口湖的鰻魚佔全台約70%，優質又營養。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，近幾年因國際環境因素，導致鰻魚外銷減少，危機就是轉機，給了我們開闢了另一行銷通路，國內消費；合作社除了能為餐飲業者、飯店業者提供大量採購服務，也有小包裝冷凍鰻魚禮盒，適合一家大小在家烹飪各樣鰻魚料理。



雲林縣副縣長謝淑亞表示，口湖鰻魚養殖面積和產量位居全台之冠，因此有鰻魚故鄉的美譽；雲林為台灣外銷鰻魚最大產區，縣府響應漁業署輔導國內鰻魚拓展內銷市場政策，積極帶領地方鰻魚養殖業者開拓國內市場，希望透過每年持續鰻魚推廣，打響雲林鰻魚品牌，推廣國人健康食鰻、品鰻文化，讓鰻魚產業更加活絡。