和逸飯店•台南西門館攜手社會局做公益　中秋送暖弱勢家庭

▲和逸飯店•台南西門館響應 9月5日國際慈善日，首次與台南市社會局攜手共襄盛舉，捐贈30盒映月廣式中秋月餅禮盒，將溫暖送達弱勢家庭，在捐贈儀式上，由社會局盧禹璁局長代表黃偉哲市長頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館響應 9月5日國際慈善日，首次與台南市社會局攜手共襄盛舉，捐贈30盒映月廣式中秋月餅禮盒，將溫暖送達弱勢家庭，在捐贈儀式上，由社會局盧禹璁局長代表黃偉哲市長頒發感謝狀，展現地方政府與企業在關懷弱勢的共同努力，透過中秋佳節的愛心行動，為更多家庭帶來關懷與喜悅，傳遞愛心與溫暖。

身為親子友善飯店之一的和逸飯店•台南西門館，不僅提供多元的親子住宿體驗，更積極參與公益活動，飯店總監吳玉菁表示，飯店致力推動社會公益，以實際行動回饋地方及落實公益關懷。此次與台南市政府社會局合作，捐贈中秋月餅禮盒予弱勢家庭，盼能拋磚引玉，將正向溫暖的能量傳遞到社會各個角落。

此外，即日起至9月17日，和逸飯店•台南西門館亦推出「綠映之月逸享佳節」中秋住房專案，每晚最低5280元起，即可入住舒適客房一晚，預訂入住即贈送自助式早餐及每房一盒映月廣式中秋禮盒，市價1880元，飯店闔家團圓慶中秋之餘還能大啖美味月餅。9月14日至9月15日，飯店還將舉辦「中秋歷險記」應景活動，透過生動的故事劇場開啟冒險，並結合闖關遊戲及冰皮月餅DIY，創造難忘的親子互動回憶，體驗傳統節日的樂趣。