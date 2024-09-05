勞動部南分署多元培力線上市集　中秋好禮選不完

▲雲嘉南分署推出多元中秋好禮線上購，民眾可不受空間、時間限制，隨時上「好時光靚市集」網站選購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

月圓人團圓，中秋佳節將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署轄區內7家輔導單位，結合在地特色美食，嚴選多樣化商品，重磅推出「線上中秋好禮」，民眾在家點開專屬網站「好時光靚市集-秋趣好食慶中秋」即可輕鬆選購。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助在地產業發展並促進就業，推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展，今年中秋特別精選雲嘉南轄區7家輔導單位的中秋好物，有來自雲林縣休閒產業暨藝術文化發展協會的「拾柒時光盛宴禮盒」、社團法人嘉義市啟智協會的「團圓禮盒」、臺南市安安社會福利發展協會的「晶鑽禮盒」及臺南雅比斯生命關懷協會的「造型鳳梨酥禮盒」等，禮盒內皆含有美味蛋黃酥及鳳梨酥可供選擇，希望藉由協助單位販售營收，創造更多在地鄉親就業機會。





中秋送禮除傳統糕點禮盒外，還提供民眾多樣化的送禮選擇，喜歡麵食類的朋友，可選購台南市善化區溪美社區發展協會的「麵蔴繁-胡麻沾拌醬麵禮盒」，獨特的胡麻香氣，讓人齒頰留香;愛吃甜甜鹹鹹的爆米花，建議一定要嚐嚐嘉義縣御良田玉米生產合作社的「田野蘑球FEIBAL POPCORN禮盒」，迷人香氣加上酥脆口感，一吃就上癮;另外，特別推薦社團法人臺南市慈光心智關懷協會製作的「柚見玉兔」天然手工皂禮盒，由純柚汁做成手工皂散發清爽柚香，搭配玉兔手作吊飾，送禮自用兩相宜。

劉邦棟補充，推動迄今已補助雲嘉南區民間團體近2千個就業計畫，累積創造逾1.3萬個工作機會，並邀請不同領域專家顧問提供諮詢輔導服務，更結合節慶推出季節好物限定組合，以協助在地民間團體提升商品內容及推廣行銷，節慶好禮不僅方便民眾過節餽贈親友，更是一份支持弱勢就業者的心意。

民眾及企業團體如需選購具地方特色中秋禮盒，可上「好時光靚市集」網站https://www.besttimemarket.com/，或臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/yctmepp查詢。



