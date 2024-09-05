好帝一「好事成雙」　捐贈成大醫院及部立台南醫院電動機車傳播長照

▲好帝一食品有限公司劉貞秀董事長，代表捐贈成大醫院社區健康照護中心7台電動機車，及成大醫院策略聯盟之部立台南醫院5台電動機車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓長照及社區服務的人員能更方便執行業務，致力於社會公益的好帝一食品有限公司，於2023年首度「跑第一」捐贈成大醫院5部電動機車，2024年再度「好事成雙」，由劉貞秀董事長代表再捐贈成大醫院社區健康照護中心7台電動機車，及成大醫院策略聯盟之部立台南醫院5台電動機車。

劉貞秀董事長表示，再度捐贈電動機車，主要是取之於社會、造福社會，希望能夠拋磚引玉，讓更多人投入社會公益，同時響應綠能政策，既環保又減碳。

台灣於2018年進入高齡化社會，台南市65歲以上之老年人口占總人口數的19.06％，依每年老化人口增加比例，預估到2026年就可能成為「超高齡社會」，根據衛生褔利部統計資料，台南市2023年長照服務涵蓋率高達91.6％，已連續3年蟬聯六都第一，顯見長照服務的重要性。

成大醫院是北區及東區的長照服務A單位，由個案管理師到個案家中訪視，了解長照服務需求後，協助連結長照資源以減輕家庭照顧者的負荷，迄今北區的服務個案達878位，東區則達442位。部立台南醫院自2021年3月起承接山上區長照服務A單位，迄今已服務偏遠山區長者共209位，今年3月起更擴大服務，加入東區，短短半年已服務227位。

成大醫院李經維院長感謝好帝一默默行善熱心公益，提供同仁安全舒適的騎乘工具，並強調這有助於成大醫院繼續提供更充足的資源，深入社區服務民眾，期盼未來能照顧到更多台南地區在地民眾的健康，讓長照服務更有品質及效率，減輕長照家庭的負擔。

部立台南醫院歐建慧院長表示，台南醫院堅持公醫使命推行國家政策，感謝好帝一秉持優良企業回饋社會的初衷，成為台南醫院長照服務提供上的好夥伴，一起守護並提供大台南市民更優質長照服務。

捐贈儀式特別選在成大校園的綠色魔法學校舉辦。該建築是台灣第一座零碳綠建築，也獲選為世界最綠的建築。今日在此場域舉辦電動機車捐贈儀式，代表企業及醫院共同響應政府政策推展，重視環境保護、減少空氣污染及碳排放，強調永續發展。