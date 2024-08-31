南消中元普渡傳愛　新化義消捐贈物資濟弱勢機構

▲台南市消防局第四大隊新化分隊，結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集約1600公斤白米及民生物資，捐贈社福機構發揮消防大愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的民俗感恩月，台南市消防局第四大隊新化分隊於日前辦理中元普渡，結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集約1600公斤白米及民生物資，贈送給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心等社福機構，發揮消防大愛。

普渡儀式由第四大隊大隊長蔡國保，率新化分隊警義消打火兄弟及婦宣姊妹一同祭拜，新化區長吳金喜以及地方民意代表、各界士紳也出席參與盛事。蘆葦啟智中心及瑞復益智中心受贈中元祭祀物資多年，已蔚為地方傳統，新化義消分隊結合在地資源、顧問及消防隊員的愛心，祈求警義消人員出勤平安外，也為弱勢團體盡份心力。

第四大隊大隊長蔡國保表示我們希望透過這個活動，不僅能幫助到需要幫助的人，也能引起社會大眾對於關懷弱勢族群的重視。感謝所有參與這次活動的義消成員及熱心民眾，沒有你們的支持，這一切都不可能實現。

消防局局長李明峯亦表示，普渡活動帶有「敬天愛人，有準備有保佑」寓意，與消防局推廣住宅裝設住警器想法不謀而合，呼籲民眾祭祀務必留意紙錢不飛揚、餘燼要撲滅，提醒住家裝設住宅用火災警報器的重要性，多一分準備少一分災損。

市長黃偉哲表示消防弟兄平時救人於水火，前陣子凱米颱風過境台南，台南市警義消全力投入救災工作確保民眾安全，此次辦理普渡活動不忘濟助弱勢，救急救難善舉值得肯定，呼籲市民朋友一同做好防災減災工作，當消防隊的最強後盾。