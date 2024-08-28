快訊／機車行隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調指向電動自行車引燃

▲彰化北斗鎮大火奪3命。（圖／ETtoday翻攝資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮中山路一棟4層樓雙拼透天厝，7月30日清晨發生火災，屋主除了4樓加蓋鐵皮違建，屋內隔成32間房出租、1樓設有私人神壇，加上專營電動機車販賣維修，平房內堆置大量金紙及鋰電池等雜物，火勢一發迅速竄燒爆炸，造成3死2傷悲劇，消防局火調報告出爐，不排除為平房內一輛微型二輪電動自行車發生電線短路起火釀禍。

回顧整起案情，北斗鎮中山路該棟透天厝，為雙拼4層鐵皮屋加蓋，為莊姓屋主所有。右側透天1樓為屋主的機車行店面，2樓是屋主夫妻的住處，平房放雜物出租給58歲洗腎行動不便的顏姓男子，除了2樓屋主夫妻自住外，兩棟透天加上平房，一共隔成32間出租給移工及民眾居住。

火警發生於7月30日清晨6時19分，平房一樓全面燃燒，其中3人（58歲顏男、27歲黃男、26歲蕭女）被救出時已無生命跡象，經搶救過後均宣告不治。從目測燒毀的30多輛電動機車來看，多數民眾認為是電動車充電不慎或是電線走火釀死劫，但莊姓屋主一度扯是顏男抽菸或是有輕生傾向才會造成平房大火。

如今火調報告出爐，7月31日消防局火調人員會同消防署鑑識人員於起火處附近，發現一輛微型電動二輪車之車頭及電瓶附近電源線路有可疑短路熔痕，採集後由消防署鑑識人員攜回鑑定，經鑑定結果，該電源線路之巨觀及微觀特徵均呈現通電痕特徵，爰起火原因無法排除微型電動二輪車電氣因素引起火災。彰化地檢署已收到消防局火調報告，正積極偵辦中。