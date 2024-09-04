南投縣議員媒合善心業者　全國原民盃棒球賽冠軍國中喜獲高級釘鞋

▲南投縣議員簡千翔媒合豐營工業公司，捐贈三光國中棒球隊65雙高級釘鞋。（圖／簡千翔服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

位處偏鄉南投縣名間鄉的三光國中棒球隊，克服經費有限、球員裝備破舊的劣勢，日前參加全國原民盃棒球賽勇奪冠軍；南投縣議員簡千翔花了半年為球隊尋求資源，終於成功媒合豐營工業公司，捐贈總值逾30萬元的65雙高級釘鞋，讓他們可以在球場上衝得更快，跑得更有力。

簡千翔今天會同豐營工業公司董事長特助簡佑庭，將釘鞋送抵三光國中，小球員眼睛都為之發亮，甚至有人感動得眼眶泛紅，開心地圍成一圈齊唱《感恩的心》，感謝「簡千翔哥哥」和善心業者的力挺；接著球員們迫不及待逐一脫下舊鞋、換上新鞋，簡千翔也蹲下來檢視是否合腳，在旁的教練戲稱「簡議員就像爸爸帶小孩去買新鞋，好溫馨」。

簡千翔透露，半年前到訪三光國中時就在無意間發現，棒球隊員的球鞋和手套都已破舊，經細問之下才了解球隊練球的耗費很大，但球隊的資源卻很少，於是開始拜訪幾家鞋廠，希望業者能捐贈釘鞋，卻一再碰壁，後經友人協助媒介熱心公益的豐營工業公司，董事長簡汶豐了解狀況後，很「阿莎力（乾脆）」地答應贈送65雙「亞瑟士」、「美津濃」的釘鞋。

簡佑庭說，公司長期投入知名球鞋代工，希望同學們能穿上好鞋，從此走上人生的康莊大道；簡千翔說，三光國中棒球隊員雖在困厄的環境中成長，但也養成不屈不撓的性格，從球隊參加全國大賽時一再打出逆轉勝的好球，就可看出同學們的生命韌性。

三光國中校長吳明順說，當有一天，台灣的民代和資本家，都能關切偏鄉弱勢學生，這個社會就充滿希望，他豎起大姆指對簡千翔和簡佑庭說「有你真好」。