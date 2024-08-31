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9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

▲竹山秀傳醫院在溪頭森林園區舉辦友善失智長照宣導的闖關活動及森林市集。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲竹山秀傳醫院在溪頭森林園區舉辦友善失智長照宣導的闖關活動及森林市集。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月是「國際失智症月」，竹山秀傳醫院失智共同照護中心今天特別在溪頭森林園區舉辦友善失智長照宣導的闖關活動和森林市集，現場有300位民眾報名，透過各關卡的設計，除在滿滿森林芬多精中感受到清新與歡樂，也讓更多人了解失智症議題。

本次活動邀請竹山鎮延正社區及鹿谷鄉彰雅樂智學堂長輩，帶來太鼓等開場表演並參與活動；竹秀醫院院長莊碧焜表示，根據國際失智症協會統計，全球有超過5000萬名失智者、每3秒就有1人罹患失智症，衛福部也估算國內65歲以上長者每13人即有1位失智、80歲以上約每5人即有1位失智，且罹病者有年輕化的趨勢。

▲竹山秀傳醫院在溪頭森林園區舉辦友善失智長照宣導的闖關活動及森林市集。（圖／竹山秀傳醫院提供）

莊碧焜說，失智並不可怕，重要的是讓長輩在生活中找到快樂、開心聊天、適當運動、還要吃得營養，因此今天在溪頭森林園區舉辦活動，邀請長輩走出戶外、呼吸森林的芬多精，活化大腦，提升認知能力；該院失智共照中心主任劉彥良提醒，失智不只有記憶力衰退，當容易煩躁或有個性上的改變，就是發生前兆，民眾應多注意。

▲竹山秀傳醫院在溪頭森林園區舉辦友善失智長照宣導的闖關活動及森林市集。（圖／竹山秀傳醫院提供）

現場除有闖關遊戲，還有摸彩活動，送出多張溪頭住宿券、枕頭、精美好禮，竹山新生社區的「竹山DOC數位中心」也到現場推廣數位生活，教導長輩使用手機、平板上網，就能線上預約掛號並掌握醫院門診的看診進度；前山森林市集則由前山基金會邀請溪頭妖怪森林渡假村、森林邦、溪頭米堤大飯店、南投縣竹生活文化促進協會、南投縣竹山鎮新生社區發展協會、竹山鎮延正社區發展協會小農產品、前山基金會秀心晴二手義賣擺攤位，讓民眾選購生活小物兼做公益。

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