台南市消防之友會第一辦事處　捐贈住警器並頒發獎勵金表揚颱風救災人員

▲台南市消友會第一辦事處陳志宏處長，頒發凱米颱風救災獎勵金及績優獎勵金給南消第一大隊執行救災消防人員，同時也捐贈了200顆住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消友會第一辦事處28日在旗津海鮮餐廳辦理理監事會議，會中由陳志宏處長頒發凱米颱風救災獎勵金及2024年上半年救災救護工作績優獎勵金給南消第一大隊執行救災消防人員，同時也捐贈了200顆住宅用火災警報器，希望拋磚引玉喚起民眾重視自身居家安全。

強烈颱風凱米於7月25日挾帶超大豪雨侵襲台灣，造成八掌溪溢堤，水淹至台南市後壁、鹽水各地，造成各地淹水災情不斷傳出，消防局第一大隊為因應災情25日分別於後壁及鹽水消防分隊成立前進指揮所，統籌調派救災人力、車輛及船艇，並通報所屬消防人員停止輪休，全力投入救災，在7月25日、26日共出動警消96人、義消73人次及24艘船艇，於後壁及鹽水地區成功疏散救出513位民眾。

本次颱風警消人員日以繼夜救災，消友會第一辦事處於28日舉辦理監事會議時特頒發凱米颱風救災獎勵金，勉勵消防救災人員守護市民安全的辛勞，另鑑於8月13日凌晨六甲區珊瑚路農機行火警，造成5人死亡的憾事，同時也捐贈200顆住宅用火災警報器，希望提供居家火災預警功能減少憾事發生。





消友會第一辦事處處長陳志宏在致詞中表示，此次表揚及捐贈活動不僅彰顯了消防人員的英勇無畏，也再一次提醒大家，消防工作對於維護社會穩定和市民生活安全的重要性。消防之友會將繼續支持並資助更多裝備器材，讓民眾及消防英雄得到更多的安全保障。

第一大隊大隊長邱國禎表示，消防救災工作涵蓋很廣，除消防救災外，更多的是緊急救護及防火、防災宣導，這些作為都是希望能成功挽救無數生命和財產，並表示能夠受到消防之友會捐助及肯定，他感到無比榮幸，承諾將繼續努力，保護市民的生命和財產安全。

消防局李明峯局長表示，首先代表黃偉哲市長感謝這次凱米颱風全力以赴執行救災工作的警、義消人員，也特別感謝陳處長所率領的消友會第一辦事處成員對守護市民安全工作的支持，希望消防局所有消防人員為保護廣大市民的生命財產做好準備，不斷提升專業技能並在危機時刻挺身而出，為市民的安全保駕護航。