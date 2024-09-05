竹市南寮人行天橋完成拆除　10月續辦南寮國小通學步道建置

▲新竹市南寮人行天橋完成拆除，10月接續辦理南寮國小通學步道建置工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市南寮人行天橋已於日前拆除完成，新竹市政府感謝市民朋友於施工期間配合道路封閉進行改道，使周邊交通的影響得以降至最低。新竹市政府工務處表示，市府將於10月接續辦理「南寮國小通學步道建置工程」，進一步改善校園周邊通學步道動線，共創優質的行人用路環境。

工務處表示，南寮人行天橋位於北區東大路三段南寮國小前，天橋使用年份逾40載，使用率相當低，且長期佔據路側、影響人行環境，容易造成駕駛視線死角，天橋階梯對無障礙者使用上也極不友善，故市府決議拆除。代理市長邱臣遠特別責成相關單位執行後續通學步道的銜接施工，須優化學生步行動線，並加強整體改善，拆除後將提升學生通行安全，不僅提供市民人本友善的空間及無障礙通行環境外，更改善當地市容景觀、恢復都市天際線。

工務處指出，東大路三段南寮國小專用人行天橋已按預定進度於今年8月20日至22日全數拆除完成，目前僅剩天橋地坪修補工作即全數完工。天橋拆除後行車與通行視野更加寬闊，竹市南寮國小預計於10月開始接續辦理「南寮國小通學步道建置工程」，以優化南寮國小校園周邊通學步道動線，期望通學步道完工後，更進一步保護學童步行通學安全。