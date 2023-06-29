竹市騎樓順平計畫改善5大路段　預計年底完工

▲騎樓順平計畫里民宣導會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，鄰棟騎樓間高低落差造成行人難以通行，新竹市長高虹安重視行人安全及行人路權的政策，今(112)年將啟動騎樓順平5大路段。新竹市政府工務處表示，為讓當地居民了解騎樓順平工程作業，市府強化地方溝通，昨(28)晚舉辦騎樓順平計畫里民宣導會，針對騎樓順平工程施作工項及相關配套措施（如騎樓違建拆除、障礙物拆除、騎樓違停取締及路邊停車格劃設等），向市民宣導並逐一說明，以利推動騎樓順平工程。

工務處表示，市府執行騎樓順平計畫，透過坡道順平騎樓高低差，排除騎樓違章佔用、路障。工務處長曾嘉文指出，今(112)年規劃執行5條騎樓順平路段，高市長也特別指示工務團隊必須深入地方進行溝通並宣導，要跟在地商家和居民凝聚共識，一起打造友善的騎樓空間。曾處長表示，這5條騎樓改善路段將以串連巨城百貨商圈、學校周邊通行環境為優先，包含中央路(錦華街-民權路)、中正路(民富街-武陵路/竹光路)、北大路(東大路一段-民權路)、西大路(經國路二段-和平路)、林森路(西大路-復興路/勝利路)等，全案預計年底完工。

曾處長說明，本次騎樓順平措施有四大要點，第一、騎樓範圍內除主建物構造與特殊設備外，騎樓違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空；第二、騎樓地面以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於25公分者原則以坡道順平銜接，25公分至30公分者採以坡道搭配階梯，而大於30公分者採用全階梯樣態處理；第三、騎樓全面淨空，禁止車輛停放；第四、考量附近住戶、商家停車需求，研議該路段騎樓外路面劃設停車格可行性，供市民停車使用。