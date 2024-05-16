竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

▲新竹市政府重視職安衛生對於工程品質、安全及城市發展的重要性。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

職業安全衛生目前已是各行各業關注的焦點之一，尤其在公共工程領域更是不可或缺的重要環節。新竹市政府重視職安衛生對於工程品質、安全及城市發展的重要性，今(16)日於市府綜合大禮堂舉辦職業安全衛生教育訓練講習，預期將進一步提升同仁及相關工程人員對於工程品質的認知與安全意識。

新竹市副市長邱臣遠致詞表示，今天非常榮幸代表市長高虹安出席113年度公共工程安全教育衛生訓練的課程，此次課程邀請台北科技大學副教授黃宗和，以及林暐翔技師分別進行上、下午2場次的課程，將透過成功案例個案分享進行相關課程說明，務必在市府推動公共工程的建設中，保障工程品質外並提升施作個人工程的執業安全，希望藉由今天的教育訓練提升施工人員法規知識及安全意識，進而提升市府相關公共工程品質。

邱臣遠說明，此次講習對象為市府承辦同仁、工程顧問公司以及營造廠，課程內容包括「金安獎評選辦法」、「主辦設計單位評選準備重點」、「監造施工廠商評選準備重點」、「職安管理暨近期修正法規精要」、「公共工程職安重點文書編撰概要」及「優良工程金安獎分享」等多個議題。

邱臣遠指出，透過課程內容的學習，將有助於竹市工程相關人員更加深入了解職業安全衛生的重要性，提高工程管理水準，確保工程的品質和安全。

工務處長陳明錚表示，在公共工程領域，職業安全衛生不僅關乎工作人員的個人安全，更直接影響到整個工程的品質和進度。良好的職業安全衛生管理可以降低事故風險，提高工作效率，減少工程延誤，從而保障市民權益。此次講習是難得的學習機會，期許透過共同探討與學習，進一步提升工程人員對工程的安全意識。