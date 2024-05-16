　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

▲。新竹市政府重視職安衛生對於工程品質、安全及城市發展的重要性。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府重視職安衛生對於工程品質、安全及城市發展的重要性。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

職業安全衛生目前已是各行各業關注的焦點之一，尤其在公共工程領域更是不可或缺的重要環節。新竹市政府重視職安衛生對於工程品質、安全及城市發展的重要性，今(16)日於市府綜合大禮堂舉辦職業安全衛生教育訓練講習，預期將進一步提升同仁及相關工程人員對於工程品質的認知與安全意識。

新竹市副市長邱臣遠致詞表示，今天非常榮幸代表市長高虹安出席113年度公共工程安全教育衛生訓練的課程，此次課程邀請台北科技大學副教授黃宗和，以及林暐翔技師分別進行上、下午2場次的課程，將透過成功案例個案分享進行相關課程說明，務必在市府推動公共工程的建設中，保障工程品質外並提升施作個人工程的執業安全，希望藉由今天的教育訓練提升施工人員法規知識及安全意識，進而提升市府相關公共工程品質。

邱臣遠說明，此次講習對象為市府承辦同仁、工程顧問公司以及營造廠，課程內容包括「金安獎評選辦法」、「主辦設計單位評選準備重點」、「監造施工廠商評選準備重點」、「職安管理暨近期修正法規精要」、「公共工程職安重點文書編撰概要」及「優良工程金安獎分享」等多個議題。

邱臣遠指出，透過課程內容的學習，將有助於竹市工程相關人員更加深入了解職業安全衛生的重要性，提高工程管理水準，確保工程的品質和安全。

工務處長陳明錚表示，在公共工程領域，職業安全衛生不僅關乎工作人員的個人安全，更直接影響到整個工程的品質和進度。良好的職業安全衛生管理可以降低事故風險，提高工作效率，減少工程延誤，從而保障市民權益。此次講習是難得的學習機會，期許透過共同探討與學習，進一步提升工程人員對工程的安全意識。

ET快訊
今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高
男生40歲後「不想愛愛、難硬了」　中10大症狀別拖
陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益
台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中回收阿嬤開「箱型車」蛇行　網傻眼：以為變形金剛

分局長製作反詐小卡建功　新北警銀聯手保住民眾15萬血汗錢

致力偏鄉閱讀紮根　周大觀讀出希望中心與南投市立締結姊妹圖書館

南投醫院模擬輻射災害導致火災　消防局輻射災害搶救演練逼真

蔡英文確定無望「特赦陳水扁」　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益

新訂大柑園地區都市計畫啟動　4場座談會起跑廣納民眾意見

新北市圖嬰幼兒閱讀起跑　融入雲門舞集律動課程

基隆幼兒海港初體驗　多元學習認識漁民生活

基隆消防攜手企業防災演練　提升災害發生應變能力

教育部表揚閱讀推手教師　基隆五堵國小邱昭榕獲獎

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

斯洛伐克總理遇刺中槍　兇嫌連開5槍後被制伏

台中回收阿嬤開「箱型車」蛇行　網傻眼：以為變形金剛

分局長製作反詐小卡建功　新北警銀聯手保住民眾15萬血汗錢

致力偏鄉閱讀紮根　周大觀讀出希望中心與南投市立締結姊妹圖書館

南投醫院模擬輻射災害導致火災　消防局輻射災害搶救演練逼真

蔡英文確定無望「特赦陳水扁」　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益

新訂大柑園地區都市計畫啟動　4場座談會起跑廣納民眾意見

新北市圖嬰幼兒閱讀起跑　融入雲門舞集律動課程

基隆幼兒海港初體驗　多元學習認識漁民生活

基隆消防攜手企業防災演練　提升災害發生應變能力

教育部表揚閱讀推手教師　基隆五堵國小邱昭榕獲獎

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

最正酸菜魚老闆娘曝光！貼身旗袍秀刀工被讚爆：打趴一堆網紅

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

出道24年...周杰倫罕見「當眾哭了」：哥平常是不隨便流淚的　

亞錦賽失利無緣奧運　李智凱：先沉澱再思考下一步

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

地方熱門新聞

陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲

南台科大演唱會　爭議藝人列名

台中回收嬤開「箱型車」上路蛇行

高雄晚間2035戶大停電！

反詐小卡建功　新北警銀聯手阻詐15萬

即／高雄橋頭傳不明氣體外洩

周大觀讀出希望中心與南投市立締結姊妹圖書館

南投縣消防局會同部投醫院演練輻射災害搶救演練

高雄擬設台鐵台積電車站？交通局回應

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

92歲榮民賣房捐700萬　存錢5年再捐50萬

獨攀波津加山　67歲男左小腿挫傷送醫

台南市府2首長退職入閣黃偉哲頒贈紀念牌感謝

更多熱門

相關新聞

竹市公有路燈認養開放申請　每年1千元

竹市公有路燈認養開放申請　每年1千元

新竹市公有路燈目前約有4.5萬盞，自100年起推行路燈認養，民眾愛心認養一盞一年只要1,000元，可在燈柱載明認養者姓名，憑認養收據可抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅，即日起在「新竹市路平主題網」開放線上申請，歡迎踴躍認養「年度光明燈」，照亮你我回家的路！

竹市污水下水道關東區進度達89%

竹市污水下水道關東區進度達89%

竹市騎樓順平計畫改善5大路段

竹市騎樓順平計畫改善5大路段

竹市關埔空橋首場公聽會登場

竹市關埔空橋首場公聽會登場

竹市友善步行環境獲肯定

竹市友善步行環境獲肯定

關鍵字：

新竹市工務處

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

CEO網美疑遭AI換臉外流片　她蒐證全喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面