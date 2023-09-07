　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

看不見的建設仍堅持做　竹市污水下水道關東區工程進度達89%

▲新竹市政府秘書長張治祥勘查汙水下水道工作井(立坑)。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府秘書長張治祥勘查汙水下水道工作井(立坑)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

污水下水道工程雖是表面看不見的建設，但新竹市長高虹安仍指示市府團隊堅持大力推動，加強城市現代化基礎設施，以提升市民生活品質。新竹市政府秘書長張治祥昨(6)日代表市長前往視察污水下水道關東區次幹管工程現場，目前進度已達89%，張治祥要求工程必須如質如期完工，完工後配合後續用戶接管工程，提供住戶更優質的生活環境。

張治祥表示，為提供市民健康、安全及舒適的環境，也要大力推動高市長指示的現代化基礎建設進度，市府團隊須妥善處理生活污水，工程期間難免影響居民生活及交通，市府已要求施工單位務必做好交通疏導並如質如期完工，以降低施工期間對市民的影響，另也請用路人共體時艱。她也特別提醒施工單位，完工後須確實恢復道路平整度，確保行車安全，也可同步提升市容品質。

工務處說明，關東區次幹管的污水下水道系統目前工程進度已達89%，完工後可建置污水管線約4,081公尺，預計可接管戶數達12,350戶，大幅提升竹市6.96%接管率。關東區次幹管工程完成後，後續配合公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區的3標工程，將打通關埔地區污水接管瓶頸。市府於辦理用戶接管工程前，將進行居民說明會，詳細向民眾解說接管作業流程及注意事項，共同改善住戶生活環境。

工務處指出，市長重視新竹市的污水下水道工程進度，市府將以「污水下水道，連接乾淨未來」為目標，推廣公共污水下水道建設，並鼓勵家戶配合接管，目前竹市公共污水下水道用戶接管由市府補助「免費」幫市民辦理。

工務處呼籲污水接管地區民眾把握此次機會，接管完成後可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設污水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用，民眾若有相關問題可撥打市府工務處（下水道科） 電話521-6121#481、393或285詢問。

ET快訊
快訊／小戴晉級8強！　下一戰可能再碰馬琳
83歲男星才當爸「3個月爆情變」！　29歲女友上法院
快訊／大雨來了！　台南3區淹水警戒
賓士爆乳媽壞身教！　逆停送2孩還嗆：被我撞剛好啦
快訊／大雷雨開轟3縣市！　連炸1小時
快訊／內壢火車站1男落軌！　自強號撞上當場死
快訊／國1自撞「車頭全爛滿地碎片」！　回堵4km
快訊／傑尼斯社長道歉！　認親舅性侵40年…哽咽卸任
Selina喜迎小腰果！　Ella、Hebe都來陪產「反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大武愛國蒲聯外道路改善及橋梁動土　最快113年7月完工通車

看不見的建設仍堅持做　竹市污水下水道關東區工程進度達89%

颱風過後積水容器增加　台東縣衛生局呼籲加強預防登革熱

明華園超時空史詩大戲《蓬萊仙島—漢鍾離》　9日磅礡登場

男騎腳踏車體力不支自摔...頭破血流　恆春暖警即時救護

高雄市政府人力機具協助台東災後復原　饒慶鈴親往感謝

身心健康一起GO！講座　9／9暢談營造性別友善醫療身心更健康

海葵颱風橫掃台東88596戶停電　台電拚復電全省增援台東

太平媽祖慈悲情懷社區共鳴　「囡仔普」玩具布偶普度幼魂

白鼻心暢行護岸動物通道　林業南投分署分享經驗

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

大武愛國蒲聯外道路改善及橋梁動土　最快113年7月完工通車

看不見的建設仍堅持做　竹市污水下水道關東區工程進度達89%

颱風過後積水容器增加　台東縣衛生局呼籲加強預防登革熱

明華園超時空史詩大戲《蓬萊仙島—漢鍾離》　9日磅礡登場

男騎腳踏車體力不支自摔...頭破血流　恆春暖警即時救護

高雄市政府人力機具協助台東災後復原　饒慶鈴親往感謝

身心健康一起GO！講座　9／9暢談營造性別友善醫療身心更健康

海葵颱風橫掃台東88596戶停電　台電拚復電全省增援台東

太平媽祖慈悲情懷社區共鳴　「囡仔普」玩具布偶普度幼魂

白鼻心暢行護岸動物通道　林業南投分署分享經驗

人間傑尼龜死會！BB Girls她戀大11歲男星　「曖昧2個月」改口認愛

超迷你「指甲可頌」4顆賣87元　網酸：吃麵包還得帶放大鏡

星宇航空飛進日本中部　12月1日起直飛名古屋

Google街景抓姦！人夫找路竟目睹「老婆偷情現場」　結局曝光

邀傅達仁之子談安樂死　柯文哲喊「贊成」：為何要讓病人死得很慘？

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

樂天桃猿電競趴！亞洲統神來開球　人氣嬌點實況主現場開台

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸「3個月後爆情變」　29歲女友上法院

用員工證色誘？正妹被指獻肉體多P上位　影像流出網曝案情不單純

「黑道大哥」柯叔元嫁女淚流滿面　侯彥西落跑新郎遭揪衣領

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

地方熱門新聞

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

宜蘭冬山豪雨　馬路「淹一個輪胎高」

高雄馬路下陷驚見天坑　面積接近一輛車

安全至上！發財車司機開車還狂嗑便當　用路人嚇壞

集集鐵道半馬明年3月復辦即起開放報名

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

張麗善率團赴世客博　宣傳雲林國際農機展

快訊／台南安平、麻豆發生落水案

「停讓我最行」創意影音　第1名獨得6千

《捕捉希望》攝影展　癌友領悟大自然自癒力

台南市公布第31批酒駕累犯30人

南州獨居男騎機車到霧臺　警助返家

姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

更多熱門

相關新聞

竹市騎樓順平計畫改善5大路段

竹市騎樓順平計畫改善5大路段

新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，鄰棟騎樓間高低落差造成行人難以通行，新竹市長高虹安重視行人安全及行人路權的政策，今(112)年將啟動騎樓順平5大路段。新竹市政府工務處表示，為讓當地居民了解騎樓順平工程作業，市府強化地方溝通，昨(28)晚舉辦騎樓順平計畫里民宣導會，針對騎樓順平工程施作工項及相關配套措施（如騎樓違建拆除、障礙物拆除、騎樓違停取締及路邊停車格劃設等），向市民宣導並逐一說明，以利推動騎樓順平工程。

竹市關埔空橋首場公聽會登場

竹市關埔空橋首場公聽會登場

竹市友善步行環境獲肯定

竹市友善步行環境獲肯定

西大路地下道改善工程

西大路地下道改善工程

颱風期將至　竹市防災提前整備

颱風期將至　竹市防災提前整備

關鍵字：

新竹市工務處

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

NIKE新鞋打對折現省2千

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面