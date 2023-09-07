看不見的建設仍堅持做　竹市污水下水道關東區工程進度達89%

▲新竹市政府秘書長張治祥勘查汙水下水道工作井(立坑)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

污水下水道工程雖是表面看不見的建設，但新竹市長高虹安仍指示市府團隊堅持大力推動，加強城市現代化基礎設施，以提升市民生活品質。新竹市政府秘書長張治祥昨(6)日代表市長前往視察污水下水道關東區次幹管工程現場，目前進度已達89%，張治祥要求工程必須如質如期完工，完工後配合後續用戶接管工程，提供住戶更優質的生活環境。

張治祥表示，為提供市民健康、安全及舒適的環境，也要大力推動高市長指示的現代化基礎建設進度，市府團隊須妥善處理生活污水，工程期間難免影響居民生活及交通，市府已要求施工單位務必做好交通疏導並如質如期完工，以降低施工期間對市民的影響，另也請用路人共體時艱。她也特別提醒施工單位，完工後須確實恢復道路平整度，確保行車安全，也可同步提升市容品質。

工務處說明，關東區次幹管的污水下水道系統目前工程進度已達89%，完工後可建置污水管線約4,081公尺，預計可接管戶數達12,350戶，大幅提升竹市6.96%接管率。關東區次幹管工程完成後，後續配合公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區的3標工程，將打通關埔地區污水接管瓶頸。市府於辦理用戶接管工程前，將進行居民說明會，詳細向民眾解說接管作業流程及注意事項，共同改善住戶生活環境。

工務處指出，市長重視新竹市的污水下水道工程進度，市府將以「污水下水道，連接乾淨未來」為目標，推廣公共污水下水道建設，並鼓勵家戶配合接管，目前竹市公共污水下水道用戶接管由市府補助「免費」幫市民辦理。

工務處呼籲污水接管地區民眾把握此次機會，接管完成後可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設污水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用，民眾若有相關問題可撥打市府工務處（下水道科） 電話521-6121#481、393或285詢問。