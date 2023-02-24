竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

▲新竹市長高虹安親自主持首場關埔空橋公聽會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任後，積極推動關埔空橋生活圈計畫，加速打造 HOPSCA 都市發展願景，引入立體化住商複合用途之城市生活環境，確保完整配套公共設施。昨(23)日晚上，高虹安親自主持首場關埔空橋公聽會，於身心障礙者就業綜合大樓禮堂，邀請相關社區管委會、新竹市議會以及住戶團體提供建議，凝聚共識。

高虹安表示，關埔空橋公聽會首次曝光空橋四期計畫，第1期將跨越慈雲路四處社區，拚年底順利發包開工，不但造福地方居民與購物人潮，也能緩解竹科交通。她也說，期待關埔空橋不只有交通用途，市府也會注意空橋的景觀設計，讓空橋成為關埔地區新的城市亮點。

新竹市政府發言人施淑婷指出，關埔空橋本來就在都市計畫內，地方容積獎勵早已發放，前市府延宕多年未開工，引發地方民眾不滿，新市府上任後，積極協調空橋相關事務，上任即由市長親自召開公聽會，第一線回應民眾需求。

市府說明，關埔地區為竹科周邊門戶，車水馬龍、人口急遽攀升，空橋修建完畢後，不但可供行人交通需求，由於交通號誌之四向行人秒數能相對縮短，可增加空橋底下平面道路的車流通行時間，有效舒緩竹科周邊交通。

市府關埔區空橋生活圈計畫，規劃跨越銜接路段共12處，研提分年分期，循序推進，朝積極爭取科管局補助款挹注、透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算等，多元方式興辦。

(一)第1期計畫：跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區 (竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯)，預算已到位，正檢討設計圖說，採人本無障礙環境建構，以今(112)年底前順利發包開工為目標趕辦中。

(二)第2期計畫：研提跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商(場)社區 (權峰、鴻川谷、迪卡儂、雲智匯、富春居、竹科悅揚、竹科潤隆、文心匯)，刻依財政程序，積極確認財源。

(三)第3期及第4期計畫：研提跨接慈雲路與龍山西路、埔頂一路、埔頂路交叉口，配合鄰接民間建築基地及光埔二期自辦市地重劃案之實際施工進度，評估採多元開闢方式。

2月23日公聽會建議事項，市府團隊將全面審視後，評估納入關埔區空橋生活圈計畫及各年期施工計畫，通盤檢討後，適時更新。

都市發展處指出，關埔區空橋生活圈，係導入歐美城市總合體(HOPSCA，旅宿Hotel、商辦Office、開放空間Public space、購物Shopping、文教Culture、住居Apartment)規劃理念，配合園區周邊區域特色，加強立體化複合用途，達成都市空間集約利用，強化關埔區都市機能。公聽會民眾建議 : 擴大立體人行系統寬度，增加連通廊道多元用途，增加橫跨慈雲路動線等，將視第一期空橋成效、市府預算、都市景觀等因素滾動研議。

工務處表示，公聽會民眾關心 : 空橋結構、無障礙坡度、排水、防墜安全、增設電梯等議題，將依規定，納入設計圖說一併檢討，後續將積極邀標，主動瞭解營建物價市場，調整招標策略，確保年底前順利工程發包。因慈雲路位處重要交通樞紐，施工前將再舉辦施工說明會，儘量降低對周圍路段之交通影響範圍程度，確保工程如期如質完成。

工務處強調，立體人行系統寬度尚在滾動研議，並無預設任何寬度，市府會盡力協調各項因素，請民眾放心。

昨(23)日關埔空橋公聽會，新竹市議會 : 吳旭豐議員、宋品瑩議員、李國璋議員、張祖琰議員、曾資程議員、黃文政議員、鄭美娟議員、劉彥伶議員、蔡惠婷議員、劉崇顯議員、余邦彥副議長服務處吳嘉修主任，鄭正鈐立法委員服務處謝國泰主任，龍山里陳宣孝里長、新莊里盧秋永里長、關新里黃雅卿里長、仙水里林美玉里長、埔頂里何芝寧里長，均出席表示關心。