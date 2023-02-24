　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

▲新竹市長高虹安親自主持首場關埔空橋公聽會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親自主持首場關埔空橋公聽會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任後，積極推動關埔空橋生活圈計畫，加速打造 HOPSCA 都市發展願景，引入立體化住商複合用途之城市生活環境，確保完整配套公共設施。昨(23)日晚上，高虹安親自主持首場關埔空橋公聽會，於身心障礙者就業綜合大樓禮堂，邀請相關社區管委會、新竹市議會以及住戶團體提供建議，凝聚共識。

高虹安表示，關埔空橋公聽會首次曝光空橋四期計畫，第1期將跨越慈雲路四處社區，拚年底順利發包開工，不但造福地方居民與購物人潮，也能緩解竹科交通。她也說，期待關埔空橋不只有交通用途，市府也會注意空橋的景觀設計，讓空橋成為關埔地區新的城市亮點。

新竹市政府發言人施淑婷指出，關埔空橋本來就在都市計畫內，地方容積獎勵早已發放，前市府延宕多年未開工，引發地方民眾不滿，新市府上任後，積極協調空橋相關事務，上任即由市長親自召開公聽會，第一線回應民眾需求。

市府說明，關埔地區為竹科周邊門戶，車水馬龍、人口急遽攀升，空橋修建完畢後，不但可供行人交通需求，由於交通號誌之四向行人秒數能相對縮短，可增加空橋底下平面道路的車流通行時間，有效舒緩竹科周邊交通。

市府關埔區空橋生活圈計畫，規劃跨越銜接路段共12處，研提分年分期，循序推進，朝積極爭取科管局補助款挹注、透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算等，多元方式興辦。

(一)第1期計畫：跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區 (竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯)，預算已到位，正檢討設計圖說，採人本無障礙環境建構，以今(112)年底前順利發包開工為目標趕辦中。

(二)第2期計畫：研提跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商(場)社區 (權峰、鴻川谷、迪卡儂、雲智匯、富春居、竹科悅揚、竹科潤隆、文心匯)，刻依財政程序，積極確認財源。

(三)第3期及第4期計畫：研提跨接慈雲路與龍山西路、埔頂一路、埔頂路交叉口，配合鄰接民間建築基地及光埔二期自辦市地重劃案之實際施工進度，評估採多元開闢方式。

2月23日公聽會建議事項，市府團隊將全面審視後，評估納入關埔區空橋生活圈計畫及各年期施工計畫，通盤檢討後，適時更新。

都市發展處指出，關埔區空橋生活圈，係導入歐美城市總合體(HOPSCA，旅宿Hotel、商辦Office、開放空間Public space、購物Shopping、文教Culture、住居Apartment)規劃理念，配合園區周邊區域特色，加強立體化複合用途，達成都市空間集約利用，強化關埔區都市機能。公聽會民眾建議 : 擴大立體人行系統寬度，增加連通廊道多元用途，增加橫跨慈雲路動線等，將視第一期空橋成效、市府預算、都市景觀等因素滾動研議。

工務處表示，公聽會民眾關心 : 空橋結構、無障礙坡度、排水、防墜安全、增設電梯等議題，將依規定，納入設計圖說一併檢討，後續將積極邀標，主動瞭解營建物價市場，調整招標策略，確保年底前順利工程發包。因慈雲路位處重要交通樞紐，施工前將再舉辦施工說明會，儘量降低對周圍路段之交通影響範圍程度，確保工程如期如質完成。

工務處強調，立體人行系統寬度尚在滾動研議，並無預設任何寬度，市府會盡力協調各項因素，請民眾放心。

昨(23)日關埔空橋公聽會，新竹市議會 : 吳旭豐議員、宋品瑩議員、李國璋議員、張祖琰議員、曾資程議員、黃文政議員、鄭美娟議員、劉彥伶議員、蔡惠婷議員、劉崇顯議員、余邦彥副議長服務處吳嘉修主任，鄭正鈐立法委員服務處謝國泰主任，龍山里陳宣孝里長、新莊里盧秋永里長、關新里黃雅卿里長、仙水里林美玉里長、埔頂里何芝寧里長，均出席表示關心。

ET快訊
「恩恩案」侯友宜被控過失致死　不起訴理由曝光
Timberland、NB、adidas只要1折起！　湧搶鞋
快訊／恩恩爸告侯友宜「涉過失致死」　結果出爐
林宅血案是專業殺手！軍方鷹派涉重嫌　小姊妹一刀斃命
華航便宜機票來了！　飛日本6260元起
洗腎男自拔管路！血流滿床身亡　護理師沒注意到慘了
日AV女優遊台！　一張照見「滿滿都是蛋」
Netflix 3月上下架片單公布！　《黑暗榮耀》要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

二二八紀念展　黃偉哲邀市民認識歷史

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

竹市海洋環境管理考核蟬聯「特優」　海廢再生打造循環經濟

馬蘭榮家青銀共居　「陪伴下棋聊天做運動」16青年投入服務

台南麻豆公園增建特色遊戲場開工　黃偉哲多管齊下建設麻豆區

強化到院前救護技能　四大與麻新擬真到院前心肌梗塞實境

突破傳統消防演練框架　南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會

有機首都！花蓮召開咨詢委員會　提升每年有機面積及凈零排放

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

二二八紀念展　黃偉哲邀市民認識歷史

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

竹市海洋環境管理考核蟬聯「特優」　海廢再生打造循環經濟

馬蘭榮家青銀共居　「陪伴下棋聊天做運動」16青年投入服務

台南麻豆公園增建特色遊戲場開工　黃偉哲多管齊下建設麻豆區

強化到院前救護技能　四大與麻新擬真到院前心肌梗塞實境

突破傳統消防演練框架　南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會

有機首都！花蓮召開咨詢委員會　提升每年有機面積及凈零排放

買「實坪30」預售屋！他納悶「算大還小」　網提1面向：都當4房賣

當紅時突然變成媽媽！李心潔坦言「心裡有怨」　老公陪禪修找回平靜

痛風起來要人命！營養師曝8大成因　呼籲「戒4類食物」

搭台灣經典賽熱潮　New Era推出官方帽款

228連假首日蘇花南下將湧最大車流　單日估1萬7千輛次

俄烏開戰一年彈藥庫存枯竭！韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

她聊天傳「這5個字」後男友猝死　法院判賠他媽73萬元

嘉藥舉辦釀酒成年禮　學子樂觀自信迎向未來

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

228抓小孩去放電、出房門就是兒童樂園！綠林下露營車一字排開太美

巨乳妹賣淫「內湖溫柔洛洛」全套3200　開業30天被逮...老司機哭了

地方熱門新聞

新北大火決策轉彎　大崁國小明停課

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

韓女團ITZY粉絲注意　桃捷備妥加班車

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

鳳頭蒼鷹受傷躺路中　民眾報警送醫

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

黃偉哲相會翁倩玉邀約看國際蘭展

末班車走了！翁寒夜中發抖　暖警助返家

虎科大「永續發展暨社會責任處」揭牌

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用

更多熱門

相關新聞

竹市友善步行環境獲肯定

竹市友善步行環境獲肯定

內政部營建署近日舉辦110年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」頒獎典禮，由內政部主任秘書張琬宜、營建署署長吳欣修頒獎，新竹市榮獲道路養護與人行道考評甲等及政策作為非六都甲組第一名殊榮，新竹市長高虹安表示，感謝內政部及評審對本市道路養護及人行環境的肯定，本市將持續推動友善行人的交通政策，為新竹市民打造宜居城市。

西大路地下道改善工程

西大路地下道改善工程

颱風期將至　竹市防災提前整備

颱風期將至　竹市防災提前整備

竹市投入2.6億改善香山區30處路口

竹市投入2.6億改善香山區30處路口

新竹市立棒球場最後整修階段

新竹市立棒球場最後整修階段

關鍵字：

新竹市工務處

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面