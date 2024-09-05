京華城容積率變560％關鍵是他？　前監委回應了

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京華城容積率變560％關鍵？　前監委劉德勳喊冤：沒逆轉結論

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，今日（5日）上午9點30分將開庭審理。而被外界指控為將京華城容積率提升至560％的關鍵人物前監委劉德勳，他親上火線澄清，自己並沒有逆轉結論，在2013年的調查報告中，容積率就是560％。

▲▼司法院憲法法庭--大法官會議是否受理不當黨產條例違憲,監察委員劉德勳。（圖／記者季相儒攝）

▲劉德勳被認為是將京華城容積率提升至560％的關鍵人物。（圖／ETtoday資料照）

國民黨台北市議員游淑慧2日在臉書發文質疑，京華城容積率從392％變至560％過程中是否涉及不法，過去就是劉德勳監委逕行提出糾正案，將調查結果大逆轉，當年報告中的關鍵證人吳順民是這次事件中的被告，而且這兩人後來都在威京集團旗下組織或企業服務，希望檢調能併案調查。

不過，根據《TVBS》報導，劉德勳出面澄清，自己並沒有逆轉結論，早在1989年第六次專案小組會議紀錄中就載明京華城容積率560％，2013年馬以國監委的調查報告也寫到容積率560％，由於北市府超過5年都沒有積極處理，他才會在2016年提出糾正。

劉德勳目前為無黨籍，過去曾擔任監察院第五屆監察委員、海峽交流基金會代理董事長，在陸委會任職長達20年，對兩岸事務十分嫻熟，2013年1月請辭陸委會副主委之後，於2023年3月擔任沈春池文教基金會董事。

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