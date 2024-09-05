這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，預計在今天上午9時30分再開庭。對此，律師劉韋廷表示，若在押的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，有人轉成污點證人，那柯收押機率大概90%以上。

柯文哲被控2021年於台北市長任內，涉違法同意京華城改建案容積率從560%，增加20%獎勵到672%，加上興建京華城的威京集團自購30%容積移轉，允建容積率共達840%，但決策過程涉及圖利等弊端。

台北地院2日裁定柯文哲無保請回，北檢3日將抗告書送抵北院，高等法院4日下午裁定，撤銷原裁定，全案發回台北地院更裁。

▼柯文哲2日無保請回，妻子陳佩琪笑開懷。（圖／記者湯興漢攝）



劉韋廷接受《東森新聞》訪問，被問到認為柯文哲收押機率有多高？對此，劉表示，他當然沒辦法知道機率有多高，只是可以告訴大家，一定比之前機率高很多，「如果真的要機率非常非常高，我們期待還有兩位行賄者沈慶京、應曉薇，如果有人轉成污點證人，那大概就90%以上。」

而台北市前副市長彭振聲，也因此案遭檢方以涉犯圖利重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人之虞，聲請羈押禁見獲准。他不服，委由律師提出抗告。

此外，檢方同案先前聲押禁見獲准的應曉薇與其助理吳順民，以及沈慶京，3人抗告期限至9日為止。目前僅吳男透過律師提起抗告，而沈慶京律師表示今天將抗告。

▼京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民（左起）三人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

