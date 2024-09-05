　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，預計在今天上午9時30分再開庭。對此，律師劉韋廷表示，若在押的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，有人轉成污點證人，那柯收押機率大概90%以上。

柯文哲被控2021年於台北市長任內，涉違法同意京華城改建案容積率從560%，增加20%獎勵到672%，加上興建京華城的威京集團自購30%容積移轉，允建容積率共達840%，但決策過程涉及圖利等弊端。

台北地院2日裁定柯文哲無保請回，北檢3日將抗告書送抵北院，高等法院4日下午裁定，撤銷原裁定，全案發回台北地院更裁。

▼柯文哲2日無保請回，妻子陳佩琪笑開懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

劉韋廷接受《東森新聞》訪問，被問到認為柯文哲收押機率有多高？對此，劉表示，他當然沒辦法知道機率有多高，只是可以告訴大家，一定比之前機率高很多，「如果真的要機率非常非常高，我們期待還有兩位行賄者沈慶京、應曉薇，如果有人轉成污點證人，那大概就90%以上。」

而台北市前副市長彭振聲，也因此案遭檢方以涉犯圖利重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人之虞，聲請羈押禁見獲准。他不服，委由律師提出抗告。

此外，檢方同案先前聲押禁見獲准的應曉薇與其助理吳順民，以及沈慶京，3人抗告期限至9日為止。目前僅吳男透過律師提起抗告，而沈慶京律師表示今天將抗告。

▼京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民（左起）三人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

▲▼京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民3人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

ET快訊
「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋
實測「冷氣連開2個月」不關！　電費金額超乎預期
下周可能有颱風！　最新預測曝
快訊／今重開羈押庭　柯文哲見媒體陣仗直呼「太誇大」避回問題
新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了
柯文哲「高院裁定書」藏貓膩　媒體人：字字句句定生死
面試空服員若說出「5字」　K董張國煒：直接刷掉！
這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班快改道！　國1翻車事故

快訊／台南新營工廠火警　濃煙爆炸聲頻傳

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元

快訊／台南東區民宅凌晨驚傳火警　濃煙竄出搶救1人送醫

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」！喊話：被關絕對划算

柯文哲羈押庭碰「綠色法官」？北院澄清：給一個純淨的審判空間

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手全帶回偵訊

柯文哲明早二次羈押庭　北市動員400警力「7點開始」待命

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

京華城案再爆千萬金流？　柯文哲笑：我有就好命了

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

快訊／上班快改道！　國1翻車事故

快訊／台南新營工廠火警　濃煙爆炸聲頻傳

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元

快訊／台南東區民宅凌晨驚傳火警　濃煙竄出搶救1人送醫

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」！喊話：被關絕對划算

柯文哲羈押庭碰「綠色法官」？北院澄清：給一個純淨的審判空間

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手全帶回偵訊

柯文哲明早二次羈押庭　北市動員400警力「7點開始」待命

快訊／上班快改道！　國1翻車事故

大谷翔平新廣告引爆話題　副收入破百億日圓

年度洗腦神曲《愛的視線》　陳柏霖配唱竟被要求「不要唱太好」

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

大谷翔平術後新進展！牛棚練投15球　與天使老友敘舊

網美背全裸拍辣照！　下秒「遭火車撞飛」畫面曝

「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋

快訊／台南新營工廠火警　濃煙爆炸聲頻傳

京華城案「台北市前副市長」再發聲：當時明確反對威京容積主張

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

社會熱門新聞

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手偵訊

柯文哲明碰「綠色法官」？北院再次澄清：假消息

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

桃市議員張肇良關說違建案　龍潭區長、前區長涉圖利遭約談

獨／為奪400坪土地　靈骨塔老闆挖墳奪骨　

快訊／台南東區民宅凌晨驚傳火警搶救1人送醫

即／4個分局遭搜索帶走9警　台中警回應了

更多熱門

相關新聞

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

民眾黨主席柯文哲無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，今日（5日）上午9點30分將開庭審理。媒體人張禹宣分析，高院這不是一般的發回裁定書，「字字句句都能定柯文哲生死」，其中3句話非常關鍵，光是「證人邵琇珮之證述，朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄」這句話就嚇死人，朱亞虎跟應曉薇竟然有關聯。

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

指柯文哲將續遭國家機器追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

指柯文哲將續遭國家機器追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

周玉蔻預言抗告成功！嗨喊歡送柯文哲進土城

周玉蔻預言抗告成功！嗨喊歡送柯文哲進土城

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

關鍵字：

柯文哲沈慶京應曉薇京華城劉韋廷

讀者迴響

熱門新聞

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

中國人搶迪士尼達菲熊　手段嚇壞日本人

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面