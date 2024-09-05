柯文哲「高院裁定書」藏貓膩　媒體人：字字句句定生死

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，今日（5日）上午9點30分將開庭審理。媒體人張禹宣分析，高院這不是一般的發回裁定書，「字字句句都能定柯文哲生死」，其中3句話非常關鍵，光是「證人邵琇珮之證述，朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄」這句話就嚇死人，朱亞虎跟應曉薇竟然有關聯。

▲柯文哲無保請回，但高院4日裁定撤銷原裁定。（圖／記者袁茵翻攝）

柯文哲捲入京華城弊案，日前遭台北地檢署向法院聲請羈押禁見，但台北地方法院審理之後，認為檢方指控柯文哲的「犯罪嫌疑不足」，裁定當庭無保請回，檢方隨即提出抗告。高等法院4日下午裁定撤銷原裁定，全案發回台北地方法院更裁，理由是柯文哲積極介入京華城案，是否真的不知情，仍有究明的必要。

媒體人張禹宣4日在政論節目《關鍵時刻》中直言，柯文哲這次真的出大事了，高院花了3、4個小時才發布裁定結果，這不是一般的發回裁定書，「這是上級法院跟地方法院下指導棋，說你應該要這樣判」。主持人劉寶傑一聽，立刻提問，「你說這個是柯文哲的定罪書？」

張禹宣表示，「對，字字句句都能定柯文哲生死」，高院第一句話就是「被告彭振聲以及朱亞虎之供述」，除了代表已經將彭振聲、朱亞虎列為被告之外，還把兩件事情給裁示了，由於朱亞虎被指控的是處理後謝（後端謝金）的部分，所以高院認為彭振聲這叫圖利，朱亞虎則是貪汙收賄。

▲高院裁定書內容。（圖／翻攝自高等法院網站）

張禹宣接著指出，高院說「證人邵琇珮之證述，朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄」，這句話更是嚇死人，朱亞虎跟應曉薇竟然有關聯；再來是「扣案被告隨身物品內容記載」這句話，這下事情大條了，這3個關鍵鐵證竟然兜得起來。

張禹宣說，朱亞虎受聘於沈慶京，沈就是請朱來處理後謝的部分，高院說沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大，「換言之，沈慶京先行賄了應曉薇，應曉薇跟朱亞虎有關係，而這個後謝的金流竟然最後面牽扯到陳佩琪，竟然還跟柯文哲身上的案情關聯。」

張禹宣提到，高院的意思是「柯文哲不是圖利罪的被告，他是貪汙治罪條例裡面違反職務收賄罪，10年以上有期徒刑的被告」，高院甚至開始回應柯，說縱觀京華城客觀情勢，柯是不是如同自己主張的那樣，相信具專業且多數決是都委會決議，顯然高院是沒有採信的。

而對於高院的裁定結果，柯文哲4日被媒體問到高院發回更裁稱「積極介入京華城」等問題，僅表示「什麼積極介入……明天再來……不是，法庭上再來講。」至於對羈押庭有無信心？柯文哲並未回應。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。