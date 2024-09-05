　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，今日（5日）上午9點30分將開庭審理。前立委郭正亮認為，若前台北市副市長彭振聲有錄音，那柯文哲就掛了，但如果最後檢方紙條、錄音等物證都拿不出來，也找不到錢，最後僅憑彭振聲的口供就把柯文哲羈押，「民眾黨就炸了。」

▲▼柯文哲出家門 上車離開。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲今日（5日）一早出家門，見到媒體大陣仗等候直呼「太誇大」。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲捲入京華城案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，預計今日（5日）上午9時30分再開庭。對此，柯文哲4日被媒體問到高院發回更裁稱「積極介入京華城」等問題，僅表示「什麼積極介入……明天再來……不是，法庭上再來講。」至於對羈押庭有無信心？柯文哲並未回應。

前立委郭正亮4日在政論節目《綠也掀桌》中提到，彭振聲現在應該很想當汙點證人，因為彭兩罪齊發，受賄跟圖利，都是12年起跳，所以彭可能會去咬柯文哲，但需要真正有利的證據，例如柯真的留下紙條說要過，或者被錄音，如果僅憑彭的口頭證詞，柯是可以否認的，因為這不構成證據。

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲彭振聲（紅衣）是否握有錄音等關鍵證據，引發各界討論。（資料照／記者李毓康攝）

郭正亮直言，北檢、彭振聲或者其他人想要證明柯文哲有介入決策，這個證據提出沒有那麼簡單，不能僅憑口供就成立，要有物證，「那天小牛（前民眾黨文宣部主任柯昱安）上電視，小牛說以前他跟一些人當柯文哲的助理，因為柯的辦公室和競總都很亂，有時候講完又不算，所以他們都習慣錄音，為了自保。」

郭正亮表示，他不知道彭振聲有沒有錄音，但如果有，那就一翻兩瞪眼，因為依照現有法律，柯一旦介入決策那就掛了，可是現在還沒有看到相關證據，若到時候檢方紙條、錄音等物證都拿不出來，也找不到錢，最後僅憑彭振聲的口供就把柯文哲羈押，「民眾黨就炸了」，畢竟這裡面還有很多認知的爭議性。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。

ET快訊
「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋
實測「冷氣連開2個月」不關！　電費金額超乎預期
下周可能有颱風！　最新預測曝
快訊／今重開羈押庭　柯文哲見媒體陣仗直呼「太誇大」避回問題
新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了
柯文哲「高院裁定書」藏貓膩　媒體人：字字句句定生死
面試空服員若說出「5字」　K董張國煒：直接刷掉！
這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋

京華城案「台北市前副市長」再發聲：當時明確反對威京容積主張

快訊／今重開羈押庭　柯文哲見媒體陣仗直呼「太誇大」避回問題

柯文哲「高院裁定書」藏貓膩　媒體人：字字句句定生死

京華城容積率變560％關鍵是他？　前監委回應了

直言柯文哲遭國家機器政治追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

國防部偵獲「共軍福建海域演練聯合登陸」！國軍嚴密監控

周玉蔻預言成功「掰了傻白甜法官」！嗨喊吃雞鴨歡送柯文哲進土城

學者專家與青年對談第三勢力生存空間　「零和」選制下爭奪有限資源是困境　

柯文哲二番戰「小草集結」成功申請路權！警公布集會遊行範圍

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

京華城案再爆千萬金流？　柯文哲笑：我有就好命了

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋

京華城案「台北市前副市長」再發聲：當時明確反對威京容積主張

快訊／今重開羈押庭　柯文哲見媒體陣仗直呼「太誇大」避回問題

柯文哲「高院裁定書」藏貓膩　媒體人：字字句句定生死

京華城容積率變560％關鍵是他？　前監委回應了

直言柯文哲遭國家機器政治追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

國防部偵獲「共軍福建海域演練聯合登陸」！國軍嚴密監控

周玉蔻預言成功「掰了傻白甜法官」！嗨喊吃雞鴨歡送柯文哲進土城

學者專家與青年對談第三勢力生存空間　「零和」選制下爭奪有限資源是困境　

柯文哲二番戰「小草集結」成功申請路權！警公布集會遊行範圍

快訊／上班快改道！　國1翻車事故

大谷翔平新廣告引爆話題　副收入破百億日圓

年度洗腦神曲《愛的視線》　陳柏霖配唱竟被要求「不要唱太好」

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

大谷翔平術後新進展！牛棚練投15球　與天使老友敘舊

網美背全裸拍辣照！　下秒「遭火車撞飛」畫面曝

「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋

快訊／台南新營工廠火警　濃煙爆炸聲頻傳

京華城案「台北市前副市長」再發聲：當時明確反對威京容積主張

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

政治熱門新聞

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

周玉蔻預言抗告成功！嗨喊歡送柯文哲進土城

小草成功申請路權！警公布集會遊行範圍

昌：柯在候審室直視監視器看著賴

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

指柯文哲將續遭國家機器追殺　黃國昌：賴清德絕對不會收手

快訊／今重開羈押庭　柯見媒體直呼「太誇大」

潛艦國造2要角突下台　王鴻薇：擋了誰的財路

國防部：共軍福建東山演練聯合登陸

柯無保請回被撤銷　民眾黨：遺憾

柯文哲無保請回遭撤銷　王世堅「嘴角上揚」

快訊／無保請回被撤銷　柯：什麼積極介入？

更多熱門

相關新聞

林欽榮再發聲：當時明確反對威京容積主張

林欽榮再發聲：當時明確反對威京容積主張

京華城案今天早上9點30分，民眾黨主席、時任台北市長柯文哲羈押庭開庭。針對「京華城容積840％」，台北市前副市長、高雄市副市長林欽榮4日晚間再發聲明，強調他當年立場與都發局一致，均反對威京集團主張的容積率679%。

快訊／今重開羈押庭　柯見媒體直呼「太誇大」

快訊／今重開羈押庭　柯見媒體直呼「太誇大」

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

關鍵字：

彭振聲柯文哲郭正亮京華城民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

中國人搶迪士尼達菲熊　手段嚇壞日本人

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面