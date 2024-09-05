「彭振聲有錄音柯文哲就掛了」　郭正亮曝1狀況民眾黨炸鍋

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，今日（5日）上午9點30分將開庭審理。前立委郭正亮認為，若前台北市副市長彭振聲有錄音，那柯文哲就掛了，但如果最後檢方紙條、錄音等物證都拿不出來，也找不到錢，最後僅憑彭振聲的口供就把柯文哲羈押，「民眾黨就炸了。」

▲柯文哲今日（5日）一早出家門，見到媒體大陣仗等候直呼「太誇大」。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲捲入京華城案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，預計今日（5日）上午9時30分再開庭。對此，柯文哲4日被媒體問到高院發回更裁稱「積極介入京華城」等問題，僅表示「什麼積極介入……明天再來……不是，法庭上再來講。」至於對羈押庭有無信心？柯文哲並未回應。

前立委郭正亮4日在政論節目《綠也掀桌》中提到，彭振聲現在應該很想當汙點證人，因為彭兩罪齊發，受賄跟圖利，都是12年起跳，所以彭可能會去咬柯文哲，但需要真正有利的證據，例如柯真的留下紙條說要過，或者被錄音，如果僅憑彭的口頭證詞，柯是可以否認的，因為這不構成證據。

▲彭振聲（紅衣）是否握有錄音等關鍵證據，引發各界討論。（資料照／記者李毓康攝）

郭正亮直言，北檢、彭振聲或者其他人想要證明柯文哲有介入決策，這個證據提出沒有那麼簡單，不能僅憑口供就成立，要有物證，「那天小牛（前民眾黨文宣部主任柯昱安）上電視，小牛說以前他跟一些人當柯文哲的助理，因為柯的辦公室和競總都很亂，有時候講完又不算，所以他們都習慣錄音，為了自保。」

郭正亮表示，他不知道彭振聲有沒有錄音，但如果有，那就一翻兩瞪眼，因為依照現有法律，柯一旦介入決策那就掛了，可是現在還沒有看到相關證據，若到時候檢方紙條、錄音等物證都拿不出來，也找不到錢，最後僅憑彭振聲的口供就把柯文哲羈押，「民眾黨就炸了」，畢竟這裡面還有很多認知的爭議性。

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