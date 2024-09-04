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開戰最大規模！烏克蘭內閣改組至少7高官請辭　包括外長庫列巴

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭外交部長庫列巴4日提交辭呈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭政壇大地震，繼3日多名部長宣布辭職之後，外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4日也正式遞交辭呈，至今已有7名政府高層官員辭職。這是烏克蘭自2022年俄烏戰爭開打以來最大規模的政府改組，預計將更換超過50%內閣部長。

路透、CNN等報導，庫列巴身為烏克蘭最高外交官，他一直是總統澤倫斯基政府的重要成員，是最受外界關注的焦點人物之一，也是最新一名請辭的內閣成員。庫列巴的辭呈由國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）公開發布在臉書上，並稱即將對此展開討論，預計國會4日進行投票表決。

執政黨「人民公僕黨」（Servant of the People）黨團領袖阿拉哈米亞（David Arakhamia）已表示，本周將會進行重大改組，有超過50%內閣部長會換掉。

目前已有多名部長提出辭呈，包括戰略產業部長卡米申、副總理斯特法尼席娜（Olha Stefanishyna）以及司法部長、環境部長和重新整合部長。除此之外，澤倫斯基還解除了負責經濟事務的副幕僚長舒爾馬（Rostyslav Shurma）的職務。

澤倫斯基及其政治盟友可能會在本月澤倫斯基出訪美國之前，盡快填補這些空缺，以確保政府運作穩定。澤倫斯基計劃在美國會晤關鍵盟友——美國總統拜登（Joe Biden），並希望能夠提出一個「勝利計劃」。

澤倫斯基在當天晚間的講話中表示，「秋季對烏克蘭來說將極為重要。我們的國家機構應當配置得當，以確保烏克蘭達成所有必要的結果，這關係到我們每一個人。」他強調為達成目標，必須加強政府的某些領域，並已準備好進行內閣改組，總統辦公室也將面臨人事變動。

►多名部長集體請辭！　烏克蘭政府將重大改組

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