俄軍攻擊烏克蘭西部爆巨響3死逾30傷　波蘭戰機急升空

▲烏克蘭西部的利沃夫遭俄軍攻擊，此處靠近波蘭邊境。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯4日凌晨對烏克蘭展開新一波飛彈與無人機攻擊，基輔、西部靠近波蘭邊境的利沃夫都成為攻擊目標，傳出巨大爆炸聲響，造成3人死亡、30多人受傷，烏軍發布全境空襲警報。烏克蘭真理報報導，波蘭在東部邊境附近派遣多架戰機升空應對。

波蘭武裝部隊作戰司令部（DORSZ）在社群平台X發文指出，對整個波蘭防空系統來說，這又是一個非常緊張的夜晚，因為有觀察到俄羅斯遠程飛機展開活動，這些飛機正在攻擊烏克蘭西部的目標。

Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.



Jest to kolejna bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce z… pic.twitter.com/PNwHSv07Up — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 4, 2024

波蘭也表示，波蘭東南部地區的噪音可能會增加，這與波蘭及盟軍在波蘭領空的行動有關，「我們已經啟動所有必要程序，確保波蘭領空的安全，並持續監控情勢」。

烏軍4日約凌晨3時對全境發布空襲警報，俄羅斯飛彈及無人機襲擊基輔及西部靠近波蘭邊境的利沃夫，目擊者在郊區聽見多起爆炸聲，聽起來像是防空系統運作的聲響。不到一天前，俄軍才空襲烏克蘭中部波塔瓦（Poltava），造成51死271傷，為今年以來俄烏交戰中傷亡最慘重的一次攻擊。

▼利沃夫遭到俄軍攻擊。（圖／路透）