俄軍飛彈又來！烏克蘭全境空襲警報　利沃夫住宅被轟至少6傷

▲ 利沃夫建築起火燃燒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方4日指控，俄羅斯夜間向基輔及西部城市利沃夫（Lviv）發動飛彈及無人機空襲，傳出巨大爆炸聲響，至少造成6人受傷。不到一天前，俄軍才空襲烏克蘭中部波塔瓦（Poltava），造成51死271傷，為今年以來俄烏交戰中傷亡最慘重的一次攻擊。

綜合《路透》及《基輔獨立報》，烏軍4日約凌晨3時對全境發布空襲警報，俄羅斯飛彈及無人機襲擊基輔及西部靠近波蘭邊境的利沃夫，目擊者在郊區聽見多起爆炸聲，聽起來像是防空系統運作的聲響。烏軍官員也稱，國防部隊正擊退襲擊。

▲ 俄羅斯4日凌晨再度發動空襲。（圖／路透）

利沃夫州長科濟茨基（Maksym Kozytskyi）在Telegram上說明，利沃夫市有住宅建築遭到破壞；市長薩多維伊（Andrii Sadovyi）證實，至少有6名平民在這起攻擊中受傷，包括一名年僅10歲的男孩，中央火車站附近還有幾棟建築起火。

鄰國波蘭4日在8天內第8度派飛機確保領空安全，司令部表示，「這對波蘭防空系統是又一個繁忙的夜晚，因為我們觀察到俄羅斯聯邦的遠程空襲行動」。

俄羅斯過去10天內向烏克蘭發射數百枚飛彈和無人機，部分俄國軍事部落客認為，這是莫斯克對基輔跨境攻擊庫斯克的回應。俄方目前則尚未對3日及4日的空襲發表評論。

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