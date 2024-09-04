　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瀕死4階段！臨終護理師親揭　離世前「喉嚨發生咯咯聲」

▲▼躺在病床的老婦。（圖／CFP）

▲美國一名護理師，揭露瀕死之人的4個階段。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國臨終病房護理師茱莉（Julie McFadden）透露，人們自然死亡之前，身體往往會經歷4個階段，包括喉嚨發出的咯咯聲。她認為「教育能夠減少恐懼」，如果人們都了解「死亡實際上是什麼樣子」，有助於更好地面對親友離世。

►慢下來

死前6個月，瀕死之人通常會感到疲倦、昏昏欲睡、吃跟喝的量都沒有那麼多，很可能減少社交活動。

►力量下滑

死前3個月，出現更多明顯的衰弱跡象及力量下滑。你可能很難離開家門，一整天都吃得很少、喝得很少，睡著時間比醒著時間還要多。

@hospicenursejulie Education decreases fear. My book: Nothing to Fear out NOW! #hospicenursejulie #caregiversoftiktok #hospice #nursesoftiktok #nothingtofearbook ♬ original sound - Hospice nurse Julie

►過渡階段

死前1個月，人們會產生幻覺，看到死去的親人、愛人、寵物等。有些人可以起身與家人正常交談，同時宣稱看見「死去的父親在角落微笑」，還說「很快就會來接他，不用擔心。」

►即將死去

當事人可能完全失去意識，不吃不喝好幾天，並且失禁。此外，「呼吸會發生變化，所以他們的呼吸看起來會不一樣」，代謝變化也會導致皮膚顏色差異。

瀕死之人也可能發生「死前喉鳴」（death rattle），「這實際上只是一點唾液聚集在喉嚨後方，因為他們的嘴巴是張開的，呼吸氣息通過唾液而導致咯咯聲。」

ET快訊
陸男一天「拔牙23顆＋植牙12顆」　13天後心臟驟停死亡
柯文哲真不知京華城容積率840％？　林洲民：大家心中有清楚答
快訊／戴資穎最後一屆台北賽首戰告捷！　27分鐘掃落對手
14兒女全非親生？　竹北吊車大王爆秘書「帶小孩來」
快訊／王柏傑酒駕撞遊覽車　代價出爐！
柯文哲疑親筆交辦京華城案　趙少康：放水又不坐牢可能嗎
33歲小草墜樓亡　母婉拒幫忙：盼低調完成後事
才剛開始！華爾街神算示警「美股未來8周暴跌10%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

俄軍飛彈又來！烏克蘭全境空襲警報　利沃夫住宅被轟至少6傷

27歲男「斷手筋」陳屍水溝！　普吉島知名海灘爆殘虐棄屍案

結婚禮物收到爸爸送的彩券　男中3千萬元大獎嗨爆：可以買房啦

委內瑞拉發逮捕令「抓反對派總統候選人」　多國撻伐

北韓淹水太丟臉　金正恩震怒「槍決」地方官30人！怒斥豆腐渣工程

海拔3000公尺摔落！　奧迪義大利總經理「山頂墜谷」當場身亡

手機輻射致癌？世衛研究：手機使用與罹患腦癌無關

瀕死4階段！臨終護理師親揭　離世前「喉嚨發生咯咯聲」

約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

俄軍飛彈又來！烏克蘭全境空襲警報　利沃夫住宅被轟至少6傷

27歲男「斷手筋」陳屍水溝！　普吉島知名海灘爆殘虐棄屍案

結婚禮物收到爸爸送的彩券　男中3千萬元大獎嗨爆：可以買房啦

委內瑞拉發逮捕令「抓反對派總統候選人」　多國撻伐

北韓淹水太丟臉　金正恩震怒「槍決」地方官30人！怒斥豆腐渣工程

海拔3000公尺摔落！　奧迪義大利總經理「山頂墜谷」當場身亡

手機輻射致癌？世衛研究：手機使用與罹患腦癌無關

瀕死4階段！臨終護理師親揭　離世前「喉嚨發生咯咯聲」

約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

大農大富盛大森林派對　國產竹木裝置藝術「台灣野豬」啟用

鳳小岳悲吐「愛妻懷孕9個月卻引產」　親抱寶寶：不要留遺憾

五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆遭疑宰客　親上火線回應

台積電美國廠「被逼著去」？　經長郭智輝否認：他要靠近市場

搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

台鐵桃園中原車站地下化工程今動土　預計2030年完工

東引飛彈營國慶日爆衝突　「中士打上士」賠13萬換緩刑

美國防部將率團參加11屆香山論壇　中美軍事互動引關注

郭婷筠開唱現場突然斷電！　下一秒當場哭了

大蛇對決！緬甸蟒「張嘴吞噬網紋蟒」飽到喉嚨變胖　2小時嗑大餐

國際熱門新聞

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

邀72男「性侵妻」對女兒也下手

女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」

印尼公布13免簽國家、地區　台灣未入列

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

「超夯防身小物」機場安檢大NG

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

媽媽要和男友私奔！狠殺3歲女拋屍灌木叢

罕見！「深海隱士」現蹤南極

學生凶殺案激起移民辯論　美大選搖擺州添變數

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

太空人滯留2個月　太空船突傳砰砰敲門怪聲

荷蘭重罰人臉辨識公司10.8億

更多熱門

相關新聞

即／35歲移工翹班6樓墜下亡

即／35歲移工翹班6樓墜下亡

台中市太平區大源22街今日8時許傳出墜樓案，一名年約35歲男性，不明原因自6樓墜下，被緊急送往國軍803醫院搶救，仍於10時左右宣告不治。警方追查，該男是越南籍外籍移工，與其他移工同住在該棟宿舍內，已經連續請假2天，今日一早眾人上班，該男移工應也要前往，卻未出門，反而待在家中，不久就傳來墜樓消息，警方正聯繫雇主，以確認移工身分及死亡原因。

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

西班牙南部爆發「西尼羅熱」　至少5死

西班牙南部爆發「西尼羅熱」　至少5死

摩羯撲菲律賓掀洪水山崩　至少14死

摩羯撲菲律賓掀洪水山崩　至少14死

關鍵字：

死亡臨終

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

《星鳴特攻》上市2週墜毀

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面