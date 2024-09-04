瀕死4階段！臨終護理師親揭　離世前「喉嚨發生咯咯聲」

▲美國一名護理師，揭露瀕死之人的4個階段。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國臨終病房護理師茱莉（Julie McFadden）透露，人們自然死亡之前，身體往往會經歷4個階段，包括喉嚨發出的咯咯聲。她認為「教育能夠減少恐懼」，如果人們都了解「死亡實際上是什麼樣子」，有助於更好地面對親友離世。

►慢下來

死前6個月，瀕死之人通常會感到疲倦、昏昏欲睡、吃跟喝的量都沒有那麼多，很可能減少社交活動。

►力量下滑

死前3個月，出現更多明顯的衰弱跡象及力量下滑。你可能很難離開家門，一整天都吃得很少、喝得很少，睡著時間比醒著時間還要多。

►過渡階段

死前1個月，人們會產生幻覺，看到死去的親人、愛人、寵物等。有些人可以起身與家人正常交談，同時宣稱看見「死去的父親在角落微笑」，還說「很快就會來接他，不用擔心。」

►即將死去

當事人可能完全失去意識，不吃不喝好幾天，並且失禁。此外，「呼吸會發生變化，所以他們的呼吸看起來會不一樣」，代謝變化也會導致皮膚顏色差異。

瀕死之人也可能發生「死前喉鳴」（death rattle），「這實際上只是一點唾液聚集在喉嚨後方，因為他們的嘴巴是張開的，呼吸氣息通過唾液而導致咯咯聲。」