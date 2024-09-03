囚犯屍體堆滿地！剛果「大規模越獄」釀奪命踩踏　129死59傷

▲ 剛果監獄囚犯企圖越獄，逾百人死亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中非剛果民主共和國（DRC）當局表示，首都金夏沙的馬卡拉（Makala）中央監獄夜間發生大規模越獄未遂事件，造成至少129人死亡，多數死於推擠踩踏，另有59人受傷，目前局勢已經受到控制。

綜合《路透》及《美聯社》，剛果內政部長沙巴尼（Jacquemin Shabani）說明，1日晚間至2日凌晨，至少有129人在囚犯企圖逃出馬卡拉中央監獄的過程中死亡，初估其中24人被警告射擊而死，大部分則死於踩踏。

沙巴尼指出，「大規模越獄企圖造成重大生命與財產損失」，行政大樓、食品倉庫和醫院起火受損，另有59名傷者接受政府治療，還有部分婦女遭到性侵。目前監獄秩序已經恢復，沒有任何人成功越獄，當局已經著手調查。

據稱監獄從2日午夜就傳出槍聲，一直持續到當天上午。網路曝光的畫面可見地上堆滿一具具屍體，身上有明顯傷痕。

根據國際特赦組織最新報告，馬卡拉是剛果最大監獄，可容納1500人，目前卻關押多達1.5萬名囚犯，其中多數正等待審判。運動人士稱馬卡拉監獄太過擁擠，導致常有囚犯餓死，為緩解超收問題，今年已釋放數十名囚犯。

司法部長穆坦巴（Constant Mutamba）稱這起越獄是「有預謀的破壞行為」，「煽動這些行為的人會得到嚴厲後果」。他也宣布禁止從馬卡拉轉移囚犯，但會以建造新監獄等其他措施，減緩監獄超載問題。