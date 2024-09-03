4年最嚴重疫情！西班牙南部爆「西尼羅熱」釀5死　人民怒上街頭

▲ 西尼羅病毒在西班牙南部造成5人死亡。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

西班牙南部塞維利亞省（Seville）爆發西尼羅病毒（West Nile virus），目前已造成5人死亡，引發當地居民不滿抗議。這是4年來最嚴重疫情，在2020年當時，西尼羅熱曾造成76例感染和8人死亡。

根據《BBC》，西尼羅病毒是是通過蚊子叮咬受感染的鳥類後，再叮咬人類而傳播的。目前疫情集中在塞維利亞（Seville）附近的下瓜達爾基維爾河谷地區（Lower Guadalquivir Valley），該地區特有的沼澤和稻田，為蚊子的繁殖提供了有利條件。

西尼羅熱病毒通常會引起輕微或無症狀，但有20%的感染者症狀可能較為嚴重，包括頭痛、高燒和皮膚病變。在少數情況下，病毒會引發嚴重的症狀，甚至導致死亡，尤其老年人風險更高。

塞維利亞省的伊斯拉馬約爾鎮（Isla Mayor）2日晚間舉行抗議，這次行動由「抗擊尼羅河病毒平台」（Fight against the Nile Virus）組織主導，要求地方和國家當局採取更有力的措施控制病毒傳播。當地政府則呼籲民眾保持冷靜，並承諾加強各省與市政府之間的合作，共同對抗病毒。

報導也提到，今夏死亡病例包含86歲的魯伊斯（Granada Romero Ruiz），家屬在他病逝前不久曾寫信給地方當局，表達對政府未能及時行動的「憤怒和絕望」，認為若政府能確實消毒稻田，就可避免這場悲劇。

科里亞德爾里奧（Coría del Río）市長岡薩雷斯（Modesto González）則呼籲，中央政府與地方當局應該更緊密合作，採取更積極的措施防止病毒擴散。岡薩雷斯強調，這場危機已經超出當地能負擔的範圍。

目前也有專家指出，今年溫暖的冬季與潮濕的春季，可能是導致病毒提早傳播的原因。為遏制疫情，地方、國家政府與農民之間需要加強協調，確保對稻田進行適當的消毒。

除此之外，專家也建議消除積水，這是蚊子繁殖的溫床，並使用環保型幼蟲殺滅劑，同時提高公眾的防護意識，以減少個人被感染的風險。

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