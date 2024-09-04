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人臉辨識公司Clearview AI違法創「人臉資料庫」　荷蘭重罰10.8億

▲▼人工智慧,AI,Artificial intelligence。（圖／路透）

▲荷蘭針對美國人臉辨識公司Clearview AI開罰10.8億元。（圖／路透社）

文／中央社

荷蘭政府3日對美國人臉辨識公司Clearview AI處以3050萬歐元（約新台幣10.8億元）罰款，原因是該公司「非法」創建包含數百億張人臉照片的資料庫，荷蘭當局稱此舉屬「大規模」侵權行為。

法新社報導，除開罰相當於新台幣10.8億元的罰款，荷蘭資料保護局（AP）還宣布在荷蘭禁用Clearview，並警告其他公司勿與這間美國企業合作，以免遭處「巨額罰款」。

據報導，Clearview AI在未取得當事人許可的情況下，從網站和社群平台蒐集臉部圖像，並將其龐大的人臉資料庫進入權限出售給執法部門等客戶。

該公司透過其官網表示，它擁有全球最大的公共來源照片庫，共有超過500億張照片，可用於刑事調查和確保公共安全。

對此，荷蘭資料保護局局長沃夫森（Aleid Wolfsen）表示，「人臉識別是一項具強烈侵入性的技術，不能隨意向任何人開放。只要你的照片曾出現在網路上，你就可能出現在Clearview的資料庫中，同時受到追蹤。」

他還說，「這不是恐怖電影裡的末日場景，這種事情也不是只有在中國才會發生。」

在此之前，Clearview已遭英國、法國和義大利當局開鍘。2022年Clearview遭法國罰款時，執行長宦孫至（Hoan Ton-That）曾辯稱，該公司在法國沒有客戶或營業據點，因此不受歐盟隱私法的約束。

根據荷蘭資料保護局的聲明，Clearview堅稱該公司僅向歐盟以外的情報和調查部門提供服務。

該機構還警告Clearview，若不停止違規行為，將進一步面臨最高510萬歐元的嚴重處罰。

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