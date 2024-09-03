陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

▲大陸知名AI企業「竹間智能」違法在台設立客服智能平台，士林地檢署日前前往搜索帶回簡姓負責人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

打擊非法挖角行為！中國大陸知名AI企業「竹間智能科技」自2015年起，涉嫌在台非法經營，設立智能客服平台，為保護台灣高科技領域的競爭力，調查局報請士林地檢署指揮偵辦，並於近日動員前往內湖科學園區搜索、約談。檢方複訊後，依違反《兩岸人民關係條例》諭知簡姓負責人以15萬元交保，協助經營的胡姓女子則以5萬元交保。

法務部調查局從今年8月19日至30日，報請雙北、士林及新竹地檢署檢察官指揮，同步偵辦8家「以假台資、假僑外資」等方式在台設據點後挖角高科技人才案，動員逾135人次、搜索30處所，執行一連串的強力掃蕩行動。

士林地檢署日前搜索北市內湖區的竹間智能科技，約談2名被告、6名證人。複訊認，簡姓負責人與胡姓女子涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，未經許可非法在台從事業務活動，分別諭令15萬元交保、5萬交保。

檢方強調，此次案件顯示出陸資企業長期以來在台非法活動的嚴重性，後續將深入調查，務求查明所有事實，並對相關違法行為採取嚴厲措施；調查局也表示，將持續加強對此類非法活動的監控和偵查，力圖以具體行動保護台灣的科技成果與國家安全。

公開資料顯示，竹間智能於2015年成立，專注於大型語言模型（LLM）和自然語言處理（NLP）技術的企業級應用，客戶群為Apple、BMW,、LV、好市多等數百家大型公司。