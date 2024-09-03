教育部首推「跨領域學士」可修4大專長　最快下學期實施

▲教育部次長葉丙成表示，因應AI時代來臨，教育部將成立專案辦公室，推動跨領域學士。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI帶動科技快速發展，為培育符合產業需求人才，教育部次長葉丙成今（3日）首度透露，教育部將成立專責專案辦公室，第一次在大學推動「跨領域學士學位」，學生除原科系外，還可同時選修AI等領域課程，達規定學分後，畢業證書將標明其專長領域，現有五所國立大學參與，最快下學期推動。

AI（人工智慧）與半導體方興未艾，全國聚焦如何培育理工人才，但人文社會學科該何去何從。在陽明交大在校長林奇宏主持下，今天舉辦高教論壇「AI與人文的取捨：台灣高教的未來與挑戰」，邀請葉丙成等人參與，討論人文社會學科如何與AI相輔相成。

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為培育符合AI時代人才，葉丙成今天首度透露，教育部將成立專案辦公室，負責推動「跨領域學士」。葉丙成說明，雖然目前各大學有輔系，但學生只有兩項專長，AI時代來臨，學生必須具備更多跨領域專長，加上國外也有大學推動跨領域學士，所以教育部邀集交大、政大、師大、成大、中央等大學參與，一起來思考如何推動「跨領域學士」。

葉丙成進一步表示，若說輔系是長「π型人才」，有兩隻腳，「跨領域學士」則是讓學生有更多隻腳，學生除了修原本考入的科系課程外，可以另外再修其他科系的課程，像是學生可修AI、經濟、心理與文學領域課程，每一個領域修滿18學分，未來學生畢業時，畢業證書上就會標明學生具備哪些領域專長。

葉丙成指出，他個人雖舉四個領域為「跨領域學士」，但大學也可規劃一大兩小、一大三小等領域，目前都還在討論中，若一切順的話，預計9月開始的新學期期中就會宣布大致細節，預計下學期開始試辦。

葉丙成表示，2013年牛津大學一份研究提到，在702種工作中，20年後高達47％會消失。在2016年AlphaGo出世後，可以預見會有更多工作會消失，故大家更關注如何培育下一代年輕人需要什麼能力。而所有國家都認為，最重要是培育下一代有自主學習的能力，讓下一代可以靠自己學習跟上時代，不會被淘汰。

除了自主學習，葉丙成認為，另一個關鍵是好奇心。但他也提到，台灣補習與考試太多，很多人在國高中生階段不斷補習，到了大學好奇心就消失，「這才是台灣最大危機」，若孩子在20歲時仍然充滿好奇心，台灣就沒問題，就不用擔心AI時代來臨。

葉丙成也舉台灣大電信公司為例，指該公司很缺懂語意學與AI的人，因為每天客服電話有幾萬通，要如何去蕪存菁，就需要懂得人文與AI的人才，才能將資料去蕪存菁，建立資料庫。

▲教育部次長葉丙成（左四）表示，AI時代來臨，學生需要具備終身學習精神與好奇心。（圖／記者許敏溶攝）

