台南教育局敬軍　招待國軍免費參觀轄下二館推軍人AI頭像超吸睛

▲兒童科學館「台南400教育主題展－教育的時空旅行」的AI生成頭像特別推出軍人版，黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長也分別換上了空軍及憲兵的服裝，化身俊帥軍人模樣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》，以行動表達對國軍敬意，台南市教育局轄下南瀛天文館、兒童科學館邀請現役軍人整個9月免費參觀，兒童科學館「台南400教育主題展－教育的時空旅行」的AI生成頭像特別推出軍人版，黃偉哲市長及教育局鄭新輝局長也分別換上了空軍及憲兵的服裝，化身俊帥軍人模樣！

市長黃偉哲表示，市府號召各單位及民間團體共同推出優惠，以行動表達對國軍的敬意，期盼透過台南9月敬軍月，邀請全台國軍夥伴到訪台南，教育局轄下兒童科學館、南瀛天文館只要現役軍人持軍人證即可免費參觀，特別是天文館擁有全國唯一球幕3D星象劇場；兒科館「台南400教育主題展－教育的時空旅行」更是配合延長展期，歡迎到台南充充電！

教育局鄭新輝局長指出，兒科館的教育主題展中最吸睛、以生成式AI技術推出的虛擬人像非常受到來館民眾的歡迎，本次配合敬軍月更推出陸、海、空三軍及憲兵版本，歡迎全國大小朋友來體驗化身軍人的特別體驗。

南市教育局補充，為感謝國軍的辛勞、希望一般民眾也能共同響應敬軍活動，兒童科學館與南瀛天文館在敬軍月期間加碼推出購物優惠，不論身分在館內購買餐飲或自有文創商品，皆可享有9折優惠，歡迎多加利用！讓軍人開心遊台南！