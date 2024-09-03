▲護理師國考奪榜首，長庚科大考取率近85%

▲長庚科大多年來與長庚醫院等多所醫療院所建教合作，建立完善的實習制度。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學3日表示，護理師國考甫放榜，全國的考取率將近五成，可望為現今的護理荒解燃眉之急！而此次護理師國考榜首由長庚科技大學護理系徐琬宜同學奪下，全校考取率將近85%，遠超全國考取率，為護理人力需求做出極大貢獻。

▲長庚科大護理系徐琬宜同學考取護理師國考榜首。（圖／長庚科大提供）

長庚科技大學護理系今日在校內盛大舉行了迎新活動，歡迎新生的到來，並邀請北區長庚醫院主管前來共享盛舉。迎新活動上，護理系黃湘萍主任宣布徐琬宜同學奪得國考榜首，以及17名同學獲得全國前百名好成績的佳音。黃主任讚揚道，徐琬宜在校成績十分優秀，是許多師長們眼中的好學生。

長庚科技大學多年來與長庚醫院等多所醫療院所建教合作，建立了完善的實習制度，校內更是斥資上億元建置高擬真教室，搭配AI技術、AR模擬等技術進行教學，孕育出許多優秀的護理人員。

去年更傳出畢業校友賴慧珊以史上最年輕獲獎人奪得「醫療奉獻獎」的喜訊。近年來，長庚科大護理系更是蟬聯《大學問》高中生最愛百大熱門科系最受歡迎護理系第一名，顯示出長庚科技大學在醫護教育品質和業界影響力上的卓越成果。