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1.3萬歲的活力盛會　台塑企業「長者夏令營」起跑

▲台塑企業辦理「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，今日邀集8個社區近200位長者共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業辦理「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，今日邀集8個社區近200位長者共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

秉持取之社會、用之社會之精神，台塑企業為幫助鄉民健康老化，長庚科技大學健康促進團隊每年6至8月辦理「長者夏令營」活動，為廠區周圍的社區長者舉辦全方面的健康促進衛教課程，因應明年我國將正式進入「超高齡社會」。今年度長者夏令營以「活躍老化」為主題。

台塑企業自2020年起開始辦理「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，迄今已邁入第五年，今（16）日邀集8個社區近200位長者共襄盛舉。來參與成果發表會之長輩，分別來自雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉，現場年齡合計超過1.3萬歲，平均71歲，其中年紀最大的長者94歲。

▲台塑企業辦理「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，今日邀集8個社區近200位長者共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在長庚科技大學健康促進團隊的帶動下，將長者夏令營課程指導的健康促進衛教內容融入於歌舞、話劇及體適能之表演中，如水尾社區的表演主軸為口腔保健、四湖樂齡學習中心的主題是心血管疾病防治等，長者們輪番上台展現自我，找回自信與活力。

台塑企業強調，以止於至善的企業精神將改善居民健康作為目標，未來會繼續與長庚科技大學及雲林長庚紀念醫院合作，透過持續性巡迴關懷，將預防醫學知識、健康促進活動帶入社區及家戶，協助鄉民提升健康，營造高齡友善環境，使雲林沿海地區成為健康社區典範。

▲台塑企業辦理「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，今日邀集8個社區近200位長者共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲參與成果發表會之長輩，分別來自雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉，現場年齡合計超過1.3萬歲，平均71歲，其中年紀最大的長者94歲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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