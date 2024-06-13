長庚科大與耕莘專校共育護理人才　AI助力教育發展

▲長庚科大校長范君瑜(右)與耕莘專校校長陳友倫簽訂MOU。（圖／長庚科大提供）



記者楊淑媛／桃園報導



長庚科技大學13日指出，根據衛福部2024年推估，台灣護理人力缺口達2.4萬人。長庚科技大學為緩解日益嚴峻的護理師人才荒的問題，繼與國合會、華盛頓大學簽屬MOU之後，再度與耕莘健康管理專科學校簽訂MOU。

長庚科大校長范君瑜與耕莘專校校長陳友倫，12日一同簽下合作備忘錄，正式確立兩校夥伴關係，並承諾兩校將共享學習成效分析成果，推動校務研究，以強化護理專業教育，攜手培育護理精英人才作為合作目標。

▲長庚科大校務研究中心主任林鴻銘演示以AI撰寫而成的課程查詢系統。（圖／長庚科大提供）

范君瑜校長表示，耕莘專校是學校建立二技學制以來，最重要的生源學校之一，且兩校同為台灣護理人才的搖籃，早在醫療領域中有過許多友善交流，之間的情誼早已不言而喻。耕莘健康管理專科學校校長陳友倫也說到，長庚科大優質的辦學能力，一直來均為校內學生升學的首要目標，尤其長庚科大為企業辦學，其豐富的教學資源，連國立大學都十分羨慕。

▲長庚科大與耕莘專校簽屬合作備忘錄。（圖／長庚科大提供）

長庚科大校務研究中心主任林鴻銘亦於現場，展示以AI撰寫而成的課程查詢系統。林主任說道，兩校合作關係的建立，將成為護理教育的一大助力。現今已然進入AI的時代，將致力於導入人工智慧來輔佐教育與校務發展，透過AI分析教學成效，兩校將能夠更好地了解學生的學習需求，提升教學競爭力。