長庚科大千萬翻修　新舊生免抽籤千元入住「套房級宿舍」

▲長庚科大斥資千萬翻新套房級宿舍，並提出免抽籤入住保證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對行政院私校補助於112學年第二學期開始，全國私立大學學生於今年2月起可獲得每學期1.75萬元學雜費補助，另每學期住宿費5,000至7,000元之補助。長庚科技大學為迎接「拉近公私立學校學雜費差距方案」上路，斥資千萬元翻修學生宿舍成為嶄新套房，讓政府這項德政讓學生看得到也吃得到，長庚科大喊出「宿舍不分新舊生，保證入住免抽籤」口號，以確保學生住宿權益與品質，千元即可入住套房級宿舍。

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▲長庚科技大學斥資上億元設置國家級考場，提供企業級教育設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長庚科大指出，該校為全國學雜費最便宜之大學之一，不僅提供前往鄰近商圈免費接駁車，學雜費更遠低於其它私校20%至25%之佛心價，在教育部推出私校補助政策助瀾下，學生可享有企業級教育設備，亦能享受比國立大學更優惠學雜費與住宿費。

▲長庚科大鄰近A7商圈與林口長庚商圈，學生可搭乘免費接駁車前往，生活十分便利。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長庚科大在台塑集團創辦人王永慶「回饋社會」宗旨下創立，在台塑股利支持下，為長庚科大打造出無畏少子化財務體系，讓學校得以推動創新課程、優化設施，斥資上億元建置國家級考場並興建教育大樓，持續為社會培育健康照護菁英人才，讓學生與職場無縫接軌，畢業即就業，相信用心經營一定可贏得學生與家長之信賴。